diariodepernambuco.com.br
Santa Cruz
Santa Cruz

Continuidade: maior parte do elenco do Santa Cruz permanece para temporada 2026

Mais da metade do elenco do Santa Cruz tem contrato para temporada de 2026

Paulo Mota

Publicado: 07/10/2025 às 09:20

Seguir no Google News Seguir

Recife, PE, 09/09/2025 - SANTA CRUZ X AMERICA DE NATAL - Na tarde deste sábado (30), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do América de Natal pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Time do Santa Cruz/Rafael Vieira

Recife, PE, 09/09/2025 - SANTA CRUZ X AMERICA DE NATAL - Na tarde deste sábado (30), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do América de Natal pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Time do Santa Cruz (Rafael Vieira)

Com a temporada encerrada com o vice-campeonato da Série D, o Santa Cruz já inicia o planejamento para 2026, ano que promete ser desafiador com a disputa do Campeonato Pernambucano, Copa do Brasil e Série C do Campeonato Brasileiro. O Tricolor do Arruda busca estruturar o elenco para brigar forte em todas as competições.

Veja também:
A análise leva em consideração 27 atletas ativos, após a aposentadoria de Lucas Siqueira e a rescisão contratual de Eduardo Tanque. Dentre os 15 jogadores com contrato até 2026 ou além, estão nomes importantes como, Rokenedy, Wagner Balotelli e o atacante Thiago Galhardo. O vínculo mais longo é do goleiro Felipe Alves, com contrato até o fim de 2029.

Enquanto isso, outros 12 atletas têm contrato válido somente até dezembro de 2025, entre eles veteranos como William Alves e peças frequentes no time titular, como Toty, Rodrigues e Geovany Soares. A diretoria tricolor deve intensificar as conversas por renovações a partir das próximas semanas.

A estratégia adotada pelo Tricolor do Arruda visa evitar reformulações drásticas de elenco a cada temporada, criando uma base sólida e contínua que dê sustentação ao trabalho técnico e ajude o clube a retomar o caminho das grandes conquistas.

Contrato até o final 2026

Rokenedy (goleiro)
Matheus Vinícius (zagueiro)
Eurico (zagueiro)
Pedro Favela (volante)
Gabriel Galhardo (volante)
Wagner Balotelli (volante)
Jonatas Paulista (volante)
Willian Júnior (meia)
Renato (atacante)
Ariel Nahuelpán (atacante)
Thiago Galhardo (atacante)

Contrato até o final 2027

João Pedro (meia)
Nathan (lateral-esquerdo)
Thiaguinho (atacante)

Contrato até o final de 2029

Felipe Alves (goleiro)

 

2026 , Base , contrato , elenco , jogadores , Santa Cruz , técnico , temporada , vinculo
Mais de Santa Cruz

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP