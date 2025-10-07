Continuidade: maior parte do elenco do Santa Cruz permanece para temporada 2026
Mais da metade do elenco do Santa Cruz tem contrato para temporada de 2026
Publicado: 07/10/2025 às 09:20
Recife, PE, 09/09/2025 - SANTA CRUZ X AMERICA DE NATAL - Na tarde deste sábado (30), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do América de Natal pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Time do Santa Cruz (Rafael Vieira)
Com a temporada encerrada com o vice-campeonato da Série D, o Santa Cruz já inicia o planejamento para 2026, ano que promete ser desafiador com a disputa do Campeonato Pernambucano, Copa do Brasil e Série C do Campeonato Brasileiro. O Tricolor do Arruda busca estruturar o elenco para brigar forte em todas as competições.
Enquanto isso, outros 12 atletas têm contrato válido somente até dezembro de 2025, entre eles veteranos como William Alves e peças frequentes no time titular, como Toty, Rodrigues e Geovany Soares. A diretoria tricolor deve intensificar as conversas por renovações a partir das próximas semanas.
A estratégia adotada pelo Tricolor do Arruda visa evitar reformulações drásticas de elenco a cada temporada, criando uma base sólida e contínua que dê sustentação ao trabalho técnico e ajude o clube a retomar o caminho das grandes conquistas.
Contrato até o final 2026
Rokenedy (goleiro)
Matheus Vinícius (zagueiro)
Eurico (zagueiro)
Pedro Favela (volante)
Gabriel Galhardo (volante)
Wagner Balotelli (volante)
Jonatas Paulista (volante)
Willian Júnior (meia)
Renato (atacante)
Ariel Nahuelpán (atacante)
Thiago Galhardo (atacante)
Contrato até o final 2027
João Pedro (meia)
Nathan (lateral-esquerdo)
Thiaguinho (atacante)
Contrato até o final de 2029
Felipe Alves (goleiro)