Beto Lago: 'Para o Santa Cruz, 2026 começa já nesta semana'

Jogadores do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

Olhar para 2026

O título da Série D não veio. A vaga na terceira fase da Copa do Brasil ficou para o Barra. Claro que o vice-campeonato deixou parte da torcida do Santa Cruz com um gosto amargo, ainda mais pelo baixo rendimento do time na reta final do Brasileiro. Porém, o acesso era o grande objetivo do clube. A faixa de campeão tinha sua importância, agora o Tricolor vive um novo momento na sua história: a semana promete ser agitada diante da apresentação e votação no conselho sobre a proposta vinculante para transformar o clube em uma SAF. Mas, vamos olhar o desempenho em 2025. Entre altos e baixos, o Santa Cruz sobreviveu. Uma eliminação precoce na pré-Copa do Nordeste. Derrota na semifinal do Estadual para o rival Sport. Na Série D, começou com desconfiança, foi dominante na primeira fatia da fase, mas caiu de rendimento justamente nos momentos decisivos. O acesso veio mais pela força da camisa e pelo peso da torcida – que novamente carregou o clube nas costas – do que pela consistência técnica. Faltou regularidade, repertório ofensivo e, sobretudo, uma identidade tática clara. A conquista do acesso é um alívio depois de anos de tormenta, mas não deve servir como cortina de fumaça. Muita coisa precisa ser feita para que tenha um 2026 diferente e mais organizado. Ainda mais que um SAF está chegando.

Santa Cruz fecha temporada com saldo positivo e esperança renovada para 2026

A partir de hoje, os conselheiros vão conhecer a proposta da Cobra Coral para transformar o clube em SAF. Caso aprovada, segue para uma Assembleia Geral Extraordinária de sócios, passo decisivo rumo a um novo modelo de gestão. Ontem, a Comissão Patrimonial deu seu parecer técnico e colocou como “favorável, mas com ressalvas” para proteger o patrimônio material e imaterial do clube e assegurar sua sustentabilidade econômica de longo prazo.

O desafio de 2026

O próximo ano será de calendário cheio: Estadual, Copa do Brasil e Série C. Competições que exigem elenco melhor e competitivo. A Série C é de nível técnico superior, com clubes mais estruturados e jogos de exigência maiores. Alguns nomes precisam continuar: Rokenedy, William Alves, Eurico, Balotelli, Geovany, William Júnior, Israel, Renato e Thiaguinho estão na minha lista. Outros, inclusive Thiago Galhardo, podem ser dispensados para abrir espaço para atletas melhores e mais comprometidos. Inclusive, o nome de Marcelo Cabo parece que foi aprovado pelos investidores, mas pessoalmente não continuaria com o treinador.

Entre a lição e o futuro

O Santa Cruz encerra a temporada com uma mistura de alívio e frustração. Alívio por deixar a Série D, frustração por perceber o quanto ainda falta para voltar a ser o protagonista que a sua história exige. O acesso foi merecido, mas o vice foi um alerta: o caminho da reconstrução está apenas começando. A próxima etapa exigirá mais do que emoção. Será preciso competência, transparência e, sobretudo, planejamento. Porque, se a torcida é gigante e a camisa pesa, o futebol moderno não perdoa quem insiste em viver apenas da tradição.