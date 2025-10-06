Comissão Patrimonial do Santa Cruz emite parecer favorável à SAF, com ressalvas

Estádio do Arruda (Rafael Vieira/FPF)

A Comissão Patrimonial do Santa Cruz informou, nesta segunda-feira (6), que protocolou junto ao Conselho Deliberativo o parecer técnico referente à proposta de constituição da Sociedade Anônima do Futebol (SAF). O documento, de 31 páginas, é favorável à mudança do modelo de gestão do clube, embora apresente ressalvas e pontos de atenção sobre a operação.

O parecer representa mais um passo no processo de formalização da SAF do Tricolor. Assim como o da Comissão Fiscal, o relatório da Comissão Patrimonial chegou com observações e recomendações específicas sobre a proposta apresentada pela empresa interessada na compra. O acordo, assinado pela última vez no mês passado, prevê a geração de até R$ 1 bilhão em investimentos ao longo de 15 anos.

Nesta terça-feira (7), será realizada a primeira de duas reuniões do Conselho Deliberativo que discutiram a proposta da SA. O encontro acontecerá no Anfiteatro Presidente Aristófanes de Andrade, na sede do clube, e contará com a presença do presidente do Executivo, Bruno Rodrigues, além de representantes do grupo de investidores.

De acordo com o documento, a análise técnica foi feita a partir de três dimensões centrais: jurídico-contratual, econômico-financeira e institucional-cultural. Nessas frentes, foram identificados riscos e apresentadas recomendações que, segundo o órgão, visam proteger o clube e garantir a sustentabilidade do projeto a longo prazo.

"Em estrito cumprimento de nossa função estatutária, a Comissão Patrimonial informa ter protocolado junto ao Egrégio Conselho Deliberativo, nesta Segunda-Feira, 06 de Outubro, o parecer técnico referente à proposta de constituição da Sociedade Anônima do Futebol (SAF).", informou comunicado oficial.

A Comissão ressaltou que as ressalvas incluídas no parecer têm como objetivo proteger o patrimônio material e imaterial do Santa Cruz.

“Essas ressalvas têm por objetivo primordial proteger o patrimônio material e imaterial do clube, salvaguardar sua identidade histórica centenária e, fundamentalmente, assegurar a sustentabilidade econômica de longo prazo da instituição", segue a nota.

Com o parecer protocolado, a proposta de constituição da SAF deve ser apreciada pelo Conselho Deliberativo na próxima quinta-feira (9). Em caso de aprovação, o clube terá até cinco dias para convocar uma Assembleia Geral de Sócios, que deverá ser realizada no prazo máximo de 45 dias para deliberar sobre o tema.

Confira o comunicado da Comissão Patrimonial:

"Em estrito cumprimento de nossa função estatutária, a Comissão Patrimonial informa ter protocolado junto ao Egrégio Conselho Deliberativo, nesta Segunda-Feira, 06 de Outubro, o parecer técnico referente à proposta de constituição da Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

Após análise aprofundada, o documento apresenta-se favorável ao projeto da Constituição de uma SAF no Santa Cruz Futebol Clube, desde que alinhada aos objetivos associativos. Assim, esta Comissão julgou indispensável apresentar ressalvas e pontos de atenção detalhados no parecer.

Essas ressalvas têm por objetivo primordial proteger o patrimônio material e imaterial do clube, salvaguardar sua identidade histórica centenária e, fundamentalmente, assegurar a sustentabilidade econômica de longo prazo da instituição.

Reconhecemos a relevância histórica deste momento. A seriedade da pauta exige o máximo de cautela, transparência e responsabilidade de todos os envolvidos. Somente com a união de esforços e a fiscalização rigorosa dos ritos poderemos garantir que o Santa Cruz Futebol Clube avance de maneira sólida e fortalecida."