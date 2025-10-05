Santa Cruz fecha temporada com saldo positivo e esperança renovada para 2026

Torcida do Santa Cruz ( Fabio Souza/CBF)

Mesmo com o vice-campeonato da Série D, a temporada de 2025 termina com motivos para o torcedor do Santa Cruz voltar a sorrir. Após anos de frustrações, o Tricolor do Arruda conseguiu finalmente dar um passo concreto rumo à reconstrução: conquistou o acesso à Série C e deu importantes sinais de reorganização dentro e fora de campo.

Ainda que o tão sonhado título da Série D tenha escapado na final diante do surpreendente Barra-SC, o objetivo principal foi alcançado. O Santa Cruz está de volta à Série C — um degrau fundamental para o retorno à elite do futebol brasileiro nos próximos anos.

Calendário garantido e retorno à Copa do Brasil

Outro ponto importante da temporada foi o desempenho no Campeonato Pernambucano. Com uma primeira fase consistente, o Santa Cruz terminou como líder geral e garantiu duas vagas cruciais para 2026: na Série D (caso não tivesse conseguido o acesso) e na Copa do Brasil — o que representa uma valiosa fonte de receita para o clube.

Mesmo com a eliminação nas semifinais para o Sport, o desempenho coletivo mostrou evolução. A base do elenco se manteve sólida durante o ano, com destaque para a identificação dos atletas com o projeto e o apoio irrestrito da torcida, que novamente deu show nas arquibancadas.

Acesso valorizado e postura guerreira

A campanha na Série D foi marcada por altos e baixos. O Tricolor iniciou com força total, liderando o grupo com uma campanha de destaque no primeiro turno. No returno, oscilou, mas chegou ao mata-mata mostrando maturidade e um espírito competitivo que há tempos não se via.

Foram duelos difíceis, jogos tensos e decisões nos pênaltis que testaram o psicológico do elenco coral. O ponto alto veio diante do tradicional América-RN, em uma classificação que representou o renascimento esportivo do clube. No entanto, a final não teve o desfecho esperado.

SAF em andamento e perspectivas de reestruturação

Fora de campo, o Santa Cruz também teve avanços importantes. A proposta da SAF Coral, liderada por um grupo de investidores mineiros, ganhou corpo ao longo da temporada, superando entraves iniciais e amadurecendo até chegar ao quinto aditivo.

Apesar de algumas mudanças no grupo gestor do projeto, o clube conseguiu manter o foco na negociação e caminha para uma possível aprovação definitiva por sócios e conselheiros. A perspectiva é de que 2026 já comece com uma nova estrutura administrativa, mais profissionalizada e capaz de atrair investimentos, modernizar a gestão e dar ao “Terror do Nordeste” a sustentação necessária para crescer de forma sólida.

Um novo ciclo à vista

Com o acesso conquistado, o calendário nacional garantido, o retorno à Copa do Brasil e a possibilidade concreta de se tornar uma SAF, o Santa Cruz encerra 2025 em um patamar superior ao que começou. A temporada não trouxe troféus, é verdade, mas trouxe o que há anos se buscava: estabilidade, competitividade e esperança.

Agora, o desafio é manter os pés no chão, aprender com os erros, reforçar o elenco e iniciar 2026 com planejamento, estrutura e ambição. O Santa Cruz reencontrou seu caminho — e o futuro parece mais promissor.