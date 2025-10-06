Proposta de SAF será apresentada e votada pelo Deliberativo do Santa Cruz

Recife, PE, 10/09/2025 - COLETIVA SAF SANTA CRUZ - O Santa Cruz anunciou, na manhã desta quarta-feira, uma estimativa de prazo para finalizar o processo de constituição da SAF. Depois da assinatura do último aditivo da proposta vinculante, feita há uma semana, o acordo será apreciado pelo Conselho Deliberativo, depois seguindo para a Assembleia Geral de Sócios. Bruno Rodrigues, Iran Barbosa. (Rafael Vieira)

O Santa Cruz entra em uma semana decisiva para o seu futuro. Nesta terça-feira (7), será realizada a primeira de duas reuniões do Conselho Deliberativo que discutiram a proposta da Sociedade Anônima do Futebol (SAF). O encontro será marcado pela apresentação da proposta vinculante da Cobra Coral Participações, interessada em adquirir 90% das ações da futura SAF Coral. A reunião acontecerá no Anfiteatro Presidente Aristófanes de Andrade, na sede do clube, e contará com a presença do presidente do Executivo, Bruno Rodrigues, além de representantes do grupo de investidores.

Já na quinta-feira (9), o mesmo local receberá uma segunda reunião, desta vez para votação da proposta pelos conselheiros. Caso seja aprovada, o Santa Cruz terá até cinco dias para convocar uma Assembleia Geral de Sócios (AGE), que deverá ocorrer em até 45 dias para deliberar sobre a venda e oficialização da SAF Coral.

Proposta bilionária

A proposta da Cobra Coral Participações prevê um investimento de R$ 1 bilhão ao longo dos próximos 15 anos, com a promessa de reestruturação financeira e esportiva do clube. A empresa teria o controle de 90% das ações da SAF, mantendo o Santa Cruz como acionista minoritário. Estão planejadas, em caráter emergencial, reformas no Estádio do Arruda, além de investimentos para montar uma equipe competitiva. Para o futuro, está nos planos a aquisição de um novo centro de treinamento.

Reuniões fechadas e sigilo levantam críticas

As reuniões, no entanto, não serão abertas ao público e não terão transmissão ao vivo, conforme divulgado oficialmente pelo Conselho Deliberativo. A decisão está amparada no Artigo 8º do Regimento Interno do clube, que restringe a participação aos conselheiros, diretores e, eventualmente, expositores técnicos.

Segundo nota oficial, o sigilo atende a cláusulas contratuais e de confidencialidade assumidas pelo clube, devido ao caráter sensível da proposta. “Em virtude do caráter sigiloso e confidencial das cláusulas da Proposta de Oferta Vinculante (...), o Clube assumiu a obrigação formal de manter tais conteúdos sob a mais estrita confidencialidade”, afirma o comunicado.

A falta de transparência, no entanto, tem gerado reações entre torcedores nas redes sociais, que cobram mais abertura no processo e maior participação da torcida em uma decisão considerada histórica para o Tricolor do Arruda.

Próximos passos

Se aprovado pelo Conselho, o processo seguirá para deliberação dos sócios em Assembleia Geral. A expectativa é de que esse momento represente uma virada na história recente do clube, que enfrenta sérias dificuldades financeiras e esportivas. A “Semana D” pode, portanto, marcar o início de uma nova era para o Santa Cruz – ou representar mais um capítulo de incertezas no já turbulento caminho coral.

