Sob pressão da torcida e com apoio da SAF, Marcelo Cabo é mantido no Santa Cruz para 2026
Publicado: 06/10/2025 às 10:22
São Lourenço da Mata, PE, 27/07/2025 - SANTA CRUZ X TREZE - Na tarde deste domingo(27), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Treze pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Técnico do Santa Cruz, Marcelo Cabo (Rafael Vieira)
Em meio às incertezas causadas pela transição para a SAF e a frustração pelo vice-campeonato da Série D do Campeonato Brasileiro, o técnico Marcelo Cabo teve sua permanência no Santa Cruz confirmada. O treinador, que tem contrato até 2026, recebeu respaldo da cúpula do futebol coral e começa a traçar os planos para a próxima temporada.
Mesmo com a derrota na final, o treinador destacou o feito do acesso à Série C como o principal objetivo cumprido em 2025. Segundo o comandante, o vice-campeonato, embora pouco valorizado no Brasil, representa um reconhecimento pelo trabalho desenvolvido ao longo da temporada. “Dou muito valor a essa medalha. Perdemos uma final nos detalhes, mas de pé, em um jogo equilibrado. Estamos orgulhosos do que foi entregue e de cabeça erguida para continuar”, declarou.
O anúncio da permanência, no entanto, não foi recebido com unanimidade entre os torcedores, que ainda digerem a frustração pela perda do título para o Barra-SC. Apesar de ter alcançado o principal objetivo do ano — o acesso à Série C —, o time comandado por Cabo mostrou oscilações e não conseguiu se impor na final durante quase toda a Série D. O desempenho abaixo do esperado acirrou os questionamentos sobre a condução do trabalho técnico.
Agora, com a definição sobre sua permanência, Marcelo Cabo e a diretoria começam imediatamente o planejamento para 2026. A expectativa é que o clube se fortaleça sob a nova gestão da SAF, com foco na disputa da Série C.