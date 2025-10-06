Sob pressão da torcida e com apoio da SAF, Marcelo Cabo é mantido no Santa Cruz para 2026

São Lourenço da Mata, PE, 27/07/2025 - SANTA CRUZ X TREZE - Na tarde deste domingo(27), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Treze pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Técnico do Santa Cruz, Marcelo Cabo (Rafael Vieira)

Em meio às incertezas causadas pela transição para a SAF e a frustração pelo vice-campeonato da Série D do Campeonato Brasileiro, o técnico Marcelo Cabo teve sua permanência no Santa Cruz confirmada. O treinador, que tem contrato até 2026, recebeu respaldo da cúpula do futebol coral e começa a traçar os planos para a próxima temporada.

Com contrato vigente até 2026, Marcelo Cabo revelou que a continuidade de seu trabalho foi alinhada com o presidente Bruno Rodrigues, o investidor Iran Barbosa, o CEO da transição Pedro Henriques, além do executivo Harlei Menezes e os diretores de futebol Allan Araújo e Diego Hydalgo. “Eu continuo no clube. A gente já conversou sobre isso internamente. [...] Não podemos perder mais tempo, precisamos dar um start no planejamento na segunda-feira (6). Priorizamos as finais e, em respeito ao grupo, evitamos falar de 2026 antes de terminar a decisão”, afirmou Cabo.

Mesmo com a derrota na final, o treinador destacou o feito do acesso à Série C como o principal objetivo cumprido em 2025. Segundo o comandante, o vice-campeonato, embora pouco valorizado no Brasil, representa um reconhecimento pelo trabalho desenvolvido ao longo da temporada. “Dou muito valor a essa medalha. Perdemos uma final nos detalhes, mas de pé, em um jogo equilibrado. Estamos orgulhosos do que foi entregue e de cabeça erguida para continuar”, declarou.

O anúncio da permanência, no entanto, não foi recebido com unanimidade entre os torcedores, que ainda digerem a frustração pela perda do título para o Barra-SC. Apesar de ter alcançado o principal objetivo do ano — o acesso à Série C —, o time comandado por Cabo mostrou oscilações e não conseguiu se impor na final durante quase toda a Série D. O desempenho abaixo do esperado acirrou os questionamentos sobre a condução do trabalho técnico.

Agora, com a definição sobre sua permanência, Marcelo Cabo e a diretoria começam imediatamente o planejamento para 2026. A expectativa é que o clube se fortaleça sob a nova gestão da SAF, com foco na disputa da Série C.

