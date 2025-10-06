Elenco em xeque: veja quem tem contrato se encerrando no Santa Cruz
Publicado: 06/10/2025 às 09:20
Jogadores do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)
Com o vice-campeonato da Série D e o fim da temporada de 2025, o Santa Cruz inicia a semana focado no planejamento para 2026. A prioridade imediata da diretoria coral é definir o futuro dos jogadores que têm contrato se encerrando nos próximos dias, já que boa parte do elenco atual tem vínculo apenas até o fim da competição nacional.
Entre os nomes que ainda podem continuar, William Alves e Geovany Soares são tratados como prioridades pela comissão técnica e diretoria. Ambos se destacaram durante a campanha e devem receber propostas de renovação. Geovany, inclusive, é visto como uma peça importante para o ataque tricolor em 2026. No entanto, o jogador tem vínculo contratual com o Atlético Tubarão-SC e possui uma negociação mais complexa.
Nos próximos dias, o Santa Cruz deve oficializar as primeiras renovações e rescisões. O elenco passará por uma grande reformulação, com a expectativa de montar um time mais competitivo para a disputa do Campeonato Pernambucano, da Copa do Brasil e da Série C no próximo ano. A expectativa é que o clube inicie a próxima temporada sob gestão da SAF Coral.
Confira os jogadores com contrato até o fim de 2025:
Moisés (goleiro)
William Alves (zagueiro)
Hiago Campelo (zagueiro)
Israel, Toty e Yuri Ferraz (laterais-direitos)
Rodrigues e Vinícius Silva (laterais-esquerdos)
Lucas Bessa (volante)
Lucas Siqueira (volante) - aposentado
Geovany Soares, Adaílson e Pedro Henrique (atacantes)
Eduardo Tanque (atacante) – já pediu desligamento