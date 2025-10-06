Elenco em xeque: veja quem tem contrato se encerrando no Santa Cruz

Jogadores do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

Com o vice-campeonato da Série D e o fim da temporada de 2025, o Santa Cruz inicia a semana focado no planejamento para 2026. A prioridade imediata da diretoria coral é definir o futuro dos jogadores que têm contrato se encerrando nos próximos dias, já que boa parte do elenco atual tem vínculo apenas até o fim da competição nacional.

Ao todo, 14 atletas têm contrato se encerrando com o fim da Série D. A lista inclui nomes de destaque na temporada como o zagueiro William Alves e o atacante Geovanny Soares. O clube avalia caso a caso, mas a tendência é que a maioria desses jogadores não permaneça no Arruda para o próximo ano. A avaliação interna é de que o grupo precisa passar por uma reestruturação significativa para que o clube volte a brigar com mais força pelo acesso em 2026.

Entre os nomes que ainda podem continuar, William Alves e Geovany Soares são tratados como prioridades pela comissão técnica e diretoria. Ambos se destacaram durante a campanha e devem receber propostas de renovação. Geovany, inclusive, é visto como uma peça importante para o ataque tricolor em 2026. No entanto, o jogador tem vínculo contratual com o Atlético Tubarão-SC e possui uma negociação mais complexa.

Nos próximos dias, o Santa Cruz deve oficializar as primeiras renovações e rescisões. O elenco passará por uma grande reformulação, com a expectativa de montar um time mais competitivo para a disputa do Campeonato Pernambucano, da Copa do Brasil e da Série C no próximo ano. A expectativa é que o clube inicie a próxima temporada sob gestão da SAF Coral.

Confira os jogadores com contrato até o fim de 2025:

Moisés (goleiro)

William Alves (zagueiro)

Hiago Campelo (zagueiro)

Israel, Toty e Yuri Ferraz (laterais-direitos)

Rodrigues e Vinícius Silva (laterais-esquerdos)

Lucas Bessa (volante)

Lucas Siqueira (volante) - aposentado

Geovany Soares, Adaílson e Pedro Henrique (atacantes)

Eduardo Tanque (atacante) – já pediu desligamento

