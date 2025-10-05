Jogadores do Magic elegem escudos de Santa Cruz e Retrô entre os mais bonitos do Brasil

Jogadores do Orlando Magic elegem escudos de Santa Cruz e Retrô como os mais bonitos do futebol brasileiro

Jogadores do Magic elegem escudos mais bonitos do Brasil (Reprodução/ Orlando Magic)

O futebol pernambucano cruzou fronteiras e chegou até a NBA. Em uma ação promovida pelo Orlando Magic, jogadores da franquia americana foram convidados a escolher os escudos mais bonitos entre os clubes do Brasil.O resultado chamou atenção: Santa Cruz e Retrô FC foram escolhidos por dois astros da equipe, colocando Pernambuco em evidência no cenário esportivo internacional.

O ala alemão Franz Wagner apontou o escudo do Santa Cruz como o mais bonito. Já o ala-pivô Paolo Banchero, principal estrela da equipe e um dos principais nomes da NBA, escolheu o escudo do Retrô FC. Ambos deixaram claro que suas escolhas foram feitas com base puramente na estética visual.

A publicação repercutiu nas redes sociais e foi motivo de comemoração para os dois clubes pernambucanos. O Santa Cruz, com mais de um século de história e uma das torcidas mais apaixonadas do Brasil, respondeu rapidamente com bom humor e orgulho. "Franz Wagner, você está oficialmente convidado a dar um pulo no Arruda no próximo ano, pelo belíssimo bom gosto!", publicou o clube.

A ação do Orlando Magic ainda trouxe outros grandes clubes brasileiros, como Flamengo, Corinthians e Palmeiras. No entanto, nenhum escudo foi escolhido mais de uma vez, o que deu ainda mais destaque às escolhas individuais e únicas dos atletas.

