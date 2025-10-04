William Alves lamenta perda do título, mas valoriza acesso do Santa Cruz à Série C

São Lourenço da Mata, PE, 18/08/2025 - SANTA CRUZ X ALTOS - Na noite desta segunda-feira(18), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Altos do Piauí pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Jogador do Santa Cruz, William Alves ( Rafael Vieira)

Com o empate sem gols fora de casa contra o Barra-SC, o Santa Cruz não conseguiu reverter a derrota por 2 a 1 na partida de ida e perdeu a chance de conquistar o título da Série D. Em entrevista coletiva apos a partida, o zagueiro William Alves falou sobre a tristeza do grupo, mas ressaltou o principal objetivo alcançado: o acesso à Série C.

Fim de jogo na Arena Barra! Agradecemos à torcida coral por todo o apoio durante o campeonato. Da primeira à última partida, vocês foram os maiores responsáveis por esse acesso. Nos encontraremos em breve, Nação!



— Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) October 4, 2025

“Não era o resultado que a gente queria.

Queríamos levar esse título para o nosso clube e nossa torcida. Ficamos muito tristes com esse resultado, mas a grande missão era subir novamente para a Série C, o clube está se estruturando”, declarou o defensor.

William Alves também destacou a importância da torcida coral e a expectativa para o futuro do clube. “É uma torcida apaixonada, eles mereciam muito esse título. Queríamos muito dedicar esse título para eles. Infelizmente, não foi. Mas que fica o acesso agora. E que no ano que vem, a gente venha estruturado com uma boa gestão para fazer um grande estadual primeiro e depois uma grande Série C para botar o Santa Cruz na Série B novamente”, afirmou.

Com quase uma década sem levantar troféus, o Santa Cruz enfrenta mais um revés ao perder a chance de conquistar o título da Série D. A situação ficou ainda mais delicada com as mudanças na Copa do Brasil, que fizeram a Cobra Coral perder a possibilidade de acesso direto à terceira fase da competição em 2026.

