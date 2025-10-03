Tradição e novidade: Santa Cruz e Barra-SC duelam pelo título da Série D

Willian Júnior, meia do Santa Cruz (Fabio Souza/CBF)

A Série D chega à sua grande decisão neste sábado (4) com um duelo que simboliza o contraste entre passado e futuro no futebol brasileiro. De um lado, o tradicional Santa Cruz, gigante do Nordeste com mais de um século de história. Do outro, o Barra, clube catarinense fundado há pouco mais de uma década, vem protagonizando uma campanha surpreendente.

No jogo de ida da final da Série D, disputado neste sábado (27), na Arena Pernambuco, o Santa Cruz saiu na frente, mas o Barra-SC fez a virada e venceu por 2 a 1. Diante de mais de 45 mil torcedores – recorde de público da competição em 2025 – o jovem clube catarinense não se intimidou com o peso da camisa adversária nem com a atmosfera do estádio e conquistou uma vitória histórica.

Quase 100 anos separam os dois clubes finalistas. Fundado em 1914, o Santa Cruz carrega consigo o peso de uma história repleta de paixão popular e grandes momentos no futebol nacional. Com 29 títulos estaduais, uma Copa do Nordeste (2016) e um título da Série C (2013), o Tricolor do Arruda tenta encerrar um jejum de conquistas e coroar uma campanha de reconstrução com seu primeiro título da Série D.

Já o Barra-SC representa o novo. Fundado em 2013, o clube apelidado de "Pescador" participa apenas de sua segunda Série D. Depois de uma campanha apagada em 2024, o time voltou fortalecido em 2025, com desempenho consistente e ofensivo. São nove jogos sem perder – uma das maiores invencibilidades do país.

Além do título inédito, a final também marca um momento simbólico para ambas as torcidas: para os pernambucanos, a chance de reafirmar a grandeza de um clube que já foi protagonista no cenário nacional; para os catarinenses, a oportunidade de ver nascer um campeão nacional praticamente do zero.

Independentemente do vencedor, a decisão da Série D coloca frente a frente dois modelos distintos de fazer futebol – o peso da tradição contra a ousadia da modernidade. E é justamente nesse contraste que reside a beleza do esporte.

