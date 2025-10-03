Barra-SC x Santa Cruz: veja onde assistir e horário da final da Série D

Barra-SC e Santa Cruz se enfrentam neste sábado (4), às 16h, na Arena Barra-FC, jogo de volta da final da Série D

Jogadores do Santa Cruz (Fabio Souza/CBF)

Chegou a hora da decisão! Em busca de voltar a erguer uma taça, o Santa Cruz entra em campo neste sábado (4), às 16h, na Arena Barra FC, em Itajaí-SC, para encarar o Barra-SC no confronto final da Série D do Campeonato Brasileiro. Após a derrota por 2 a 1 no jogo de ida, diante de mais de 45 mil torcedores na Arena Pernambuco, o Tricolor do Arruda precisa reverter o placar como visitante para conquistar um título inédito e colocar fim a um jejum que já dura quase dez anos.

No entanto, a missão coral é desafiadora: nenhum time que perdeu o jogo de ida da final da Série D em casa conseguiu ser campeão na história da competição. E mais — o Tricolor do Arruda venceu apenas uma partida como visitante em 2025 por mais de um gol de diferença, cenário que seria necessário para levantar o troféu no tempo regulamentar. Em caso de vitória simples do Santa Cruz, por um gol de vantagem, a decisão será levada para os pênaltis.

Mesmo com a derrota no jogo de ida, o técnico Marcelo Cabo mantém a confiança no grupo. No entanto, terá que lidar com importantes desfalques: o volante Balotelli e o atacante Thiago Galhardo, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, estão fora da decisão. Pedro Favela deve ser o substituto no meio-campo. No setor ofensivo, Ariel e Renato seguem como dúvidas após uma semana sem treinos. Caso não tenham condições de jogo, Thiaguinho e Pedro Henrique podem ganhar oportunidade no time titular.

A partida promete casa cheia em Itajaí. Os 5.500 ingressos colocados à venda para o jogo foram esgotados, e o modesto estádio da Arena Barra FC deve receber grande público. O técnico Eduardo Souza também terá dores de cabeça para montar a equipe do Barra-SC. O zagueiro Jean Pierre e o volante Tetê, peças importantes na campanha do time catarinense, também estão suspensos por acúmulo de cartões. Para seus lugares, Marcelo e Henrique devem ser os titulares.

O Barra-SC vem motivado pela vantagem conquistada no Recife e pela possibilidade de conquistar seu primeiro título nacional desde a fundação do clube, em 2013. Para o Santa Cruz, o jogo representa mais do que um troféu: é a chance de resgatar a autoestima do clube, recolocar seu nome no cenário nacional e presentear sua torcida — uma das mais fiéis do país — com um título que pode marcar o início de uma nova fase.



FICHA DA PARTIDA:

Barra-SC

Ewerton; Kayque, Marcelo, Vavá e Natan; Da Rocha, Rafinha, Henrique e Bernabé; Elvinho e Cléo Silva. Técnico: Eduardo Souza.

SANTA CRUZ

Rokenedy; Toty, William Alves, Eurico e Rodrigues; Pedro Favela, Gabriel Galhardo e William Júnior; Geovany Soares, Thiaguinho e Renato (Pedro Henrique). Técnico: Marcelo Cabo.

Local: Arena Barra FC, em Itajaí (SC)

Horário: 16h

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Luiz Claudio Regazone e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (ambos do RJ)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

Transmissão: TV Coral (Youtube)