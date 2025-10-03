Ariel e Renato são dúvidas para final da Série D, diz técnico do Santa Cruz

Ariel, atacante do Santa Cruz (Rafael Vieira)

O Santa Cruz pode ter mais dois desfalques importantes para o segundo jogo da final da Série D, neste sábado (4), contra o Barra-SC, às 16h, na Arena Barra, em Santa Catarina. O técnico Marcelo Cabo revelou que os atacantes Ariel e Renato seguem em tratamento médico e são dúvidas para o confronto decisivo.

Mesmo integrando a delegação que viajou ao Sul do país, os dois jogadores ainda não têm presença confirmada na partida. Ariel sofreu uma lesão muscular durante a semifinal contra o Maranhão e, desde então, não participou de nenhuma atividade com o grupo. Já Renato, que deixou o campo no último jogo com um incômodo na panturrilha, treinou parcialmente, mas também depende de liberação do departamento médico.

“O Ariel teve uma lesão no jogo contra o Maranhão, ainda não treinou e está apenas em tratamento. Ele viajou, assim como o Renato, que também saiu com um incômodo na panturrilha. Os dois estão entregues ao nosso departamento médico, e confiamos muito na recuperação deles. Vamos esperar o relatório de amanhã para tomar uma decisão”, explicou Marcelo Cabo.

O treinador demonstrou maior preocupação com o estado físico de Ariel, que está há mais tempo sem treinar, e indicou que Renato tem mais chances de estar à disposição. Importante lembrar que, Thiago Galhardo e Balotelli, também estão fora da decisão, punidos com o terceiro cartão amarelo. A definição da equipe titular deve acontecer após o treino desta sexta-feira (4), último antes da decisão.

Apesar das possíveis ausências, Cabo afirmou que pretende manter a base da equipe que atuou no jogo de ida, no Arruda, quando o Santa Cruz foi derrotado por 2 a 1. O comandante elogiou a postura ofensiva do time e destacou a importância de repetir a atitude fora de casa para buscar a virada no placar agregado.

“Mesmo com as ausências de Balotelli e Galhardo, a equipe teve uma boa atuação. A ideia é manter a estrutura e a postura agressiva, de buscar o gol o tempo inteiro. Precisamos fazer fora de casa o mesmo jogo que fizemos dentro, com imposição e intensidade”, concluiu.

O Santa Cruz precisa vencer por dois gols de diferença para conquistar o título da Série D no tempo regulamentar. Caso vença por um gol, a decisão será nos pênaltis.

