Ariel e Renato são dúvidas para final da Série D, diz técnico do Santa Cruz
Santa Cruz pode ter mais desfalques importantes na final contra o Barra-SC
Publicado: 03/10/2025 às 09:20
Ariel, atacante do Santa Cruz (Rafael Vieira)
O Santa Cruz pode ter mais dois desfalques importantes para o segundo jogo da final da Série D, neste sábado (4), contra o Barra-SC, às 16h, na Arena Barra, em Santa Catarina. O técnico Marcelo Cabo revelou que os atacantes Ariel e Renato seguem em tratamento médico e são dúvidas para o confronto decisivo.
“O Ariel teve uma lesão no jogo contra o Maranhão, ainda não treinou e está apenas em tratamento. Ele viajou, assim como o Renato, que também saiu com um incômodo na panturrilha. Os dois estão entregues ao nosso departamento médico, e confiamos muito na recuperação deles. Vamos esperar o relatório de amanhã para tomar uma decisão”, explicou Marcelo Cabo.
O treinador demonstrou maior preocupação com o estado físico de Ariel, que está há mais tempo sem treinar, e indicou que Renato tem mais chances de estar à disposição. Importante lembrar que, Thiago Galhardo e Balotelli, também estão fora da decisão, punidos com o terceiro cartão amarelo. A definição da equipe titular deve acontecer após o treino desta sexta-feira (4), último antes da decisão.
Apesar das possíveis ausências, Cabo afirmou que pretende manter a base da equipe que atuou no jogo de ida, no Arruda, quando o Santa Cruz foi derrotado por 2 a 1. O comandante elogiou a postura ofensiva do time e destacou a importância de repetir a atitude fora de casa para buscar a virada no placar agregado.
“Mesmo com as ausências de Balotelli e Galhardo, a equipe teve uma boa atuação. A ideia é manter a estrutura e a postura agressiva, de buscar o gol o tempo inteiro. Precisamos fazer fora de casa o mesmo jogo que fizemos dentro, com imposição e intensidade”, concluiu.
O Santa Cruz precisa vencer por dois gols de diferença para conquistar o título da Série D no tempo regulamentar. Caso vença por um gol, a decisão será nos pênaltis.