Executivo do Santa Cruz esclarece situação de Galhardo: 'Estará conosco'

O Santa Cruz se prepara para o confronto decisivo da final da Série D do Campeonato Brasileiro contra o Barra-SC, que acontece neste sábado (4), às 16h, na Arena Barra FC, em Itajaí (SC). O Tricolor do Arruda terá importantes desfalques: o volante Wagner Balotelli e o atacante Thiago Galhardo estão suspensos por terem recebido o terceiro cartão amarelo.

Circulou a informação de que Thiago Galhardo não teria treinado durante a semana, mas o executivo de futebol do Santa Cruz, Harlei Menezes, esclareceu a situação ao. Segundo o dirigente coral, o atacante foi liberado do elenco após apresentar um quadro gripal na reapresentação do time, na última segunda-feira (29). A medida foi tomada para evitar a contaminação do restante do grupo.

Mesmo sem poder atuar, a expectativa é de que Thiago Galhardo acompanhe a delegação na partida decisiva, reforçando o apoio ao time no duelo contra o Barra-SC. “Deixamos ele fora para não termos outras baixas na equipe por causa do vírus. Estará presente conosco”, afirmou o executivo, em contato com o DP Esportes.

Para o técnico Marcelo Cabo, o desafio agora é montar a equipe sem os dois jogadores suspensos. O volante Balotelli, peça fundamental no meio-campo, deve ser substituído por Pedro Favela. No setor ofensivo, Ariel e Renato seguem como dúvidas, após uma semana sem treinos. Caso não tenham condições de jogo, Thiaguinho e Pedro Henrique devem ganhar oportunidade na equipe titular.

Na partida de ida, realizada na Arena Pernambuco, o Santa Cruz foi derrotado de virada pelo Barra-SC por 2 a 1, diante de um público de 45.500 torcedores, igualando o recorde da arena. Agora, para conquistar o título, a Cobra Coral precisa vencer o duelo de volta por dois gols de diferença. Caso vença por apenas um gol, a decisão será decidida nos pênaltis.