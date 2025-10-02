'É coração': William Alves aposta em entrega do Santa Cruz na final da Série D

William Alves, zagueiro do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

Era para ser festa na Arena Pernambuco. Mas o primeiro jogo da final da Série D do Campeonato Brasileiro terminou em frustração. Agora, a Cobra Coral precisa fazer fora de casa o que não conseguiu diante da própria torcida. Neste sábado (04), o Santa Cruz joga pelo título contra o Barra-SC, às 16hrs, na Arena Barra FC, em Santa Catarina. Um dos pilares da defesa, William Alves, reconheceu a dificuldade do desafio, mas reforçou o espírito de superação da equipe tricolor.

“A confiança ainda é grande na busca pelo título. Não era o resultado que esperávamos dentro de casa, diante do nosso torcedor, com toda festa que foi criada na Arena. Queríamos um resultado melhor, mas a gente não descarta esse título”, afirmou William.

O Santa Cruz precisa vencer o adversário catarinense por dois gols de diferença para ficar com o título no tempo normal. Caso vença por um gol, a decisão será nos pênaltis. Uma missão que, embora difícil, não é considerada impossível pelo elenco coral.

“Vamos buscar com todas as forças fora, sabemos que temos condições de fazer um grande jogo lá. Já demos prova durante o campeonato que podemos fazer grandes jogos fora de casa. Estamos numa final, é mais do que futebol e tática, é coração, entrega. São elementos que vamos precisar para reverter essa desvantagem para se sagrar campeão”, reforçou o capitão.

Com vasta experiência, inclusive em Santa Catarina, William Alves analisou o adversário e destacou os cuidados necessários para não ser surpreendido novamente. “Tive boas oportunidades de jogar contra o Barra-SC nas duas temporadas que fiquei em Santa Catarina. Conheço muito dos jogadores que estão no elenco atual, já tive oportunidade de jogar contra eles. O que a gente passa é que é um time novo, ousado, que gosta de ter a bola e criar oportunidades”, explicou.

Ciente do peso de uma decisão, o zagueiro ressaltou a importância de ser letal nas chances criadas e manter a concentração durante os 90 minutos. “Uma decisão você não tem tantas oportunidades. Nas que tiver, tem que reverter em gol. Tem que deixar o adversário criar o mínimo possível, ter atenção aos detalhes e concentração nos 90 minutos. São esses quesitos que temos que tentar melhorar. Quando tiver a oportunidade, tem que ser letal, como uma final exige”, destacou.

Apesar do retrospecto recente não indicar uma vitória por dois gols fora de casa, o elenco do Santa Cruz aposta na superação, no espírito de decisão e no apoio da torcida que promete marcar presença mesmo longe de casa.

