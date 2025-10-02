diariodepernambuco.com.br
Santa Cruz

Conselho Deliberativo do Santa Cruz confirma que reuniões sobre SAF serão fechadas

Reuniões sobre SAF no Santa Cruz não terão transmissão ou acesso aberto, confirma Conselho Deliberativo

Paulo Mota

Publicado: 02/10/2025 às 09:01

Conselho Deliberativo, sede do Santa Cruz (Divulgação/ SCFC)

O Conselho Deliberativo do Santa Cruz confirmou que as reuniões marcadas para os dias 7 e 9 de outubro, que tratarão da apresentação e votação da proposta de venda de 90% das ações da Sociedade Anônima do Futebol (SAF), com compromisso de investimento de R$ 1 bilhão nos próximos 15 anos, não terão transmissão online ou acesso ao público.

Segundo o comunicado, a decisão está amparada no Artigo 8º do Regimento Interno, que limita a participação nos encontros a conselheiros, diretores e, de forma excepcional, a expositores técnicos ligados aos temas discutidos. A justificativa principal, no entanto, está relacionada ao caráter sigiloso dos documentos que compõem a proposta da empresa Cobra Coral Participações, interessada em adquirir a maior parte das ações da SAF do clube.

“Em virtude do caráter sigiloso e confidencial das cláusulas da Proposta de Oferta Vinculante (...), o Clube assumiu a obrigação formal de manter tais conteúdos sob a mais estrita confidencialidade”, afirma em nota oficial.

O Conselho reforçou que a decisão visa respeitar obrigações legais e contratuais, além de preservar o bom andamento das negociações. A ausência de transmissão das reuniões, porém, tem gerado questionamentos entre torcedores nas redes sociais, que pedem mais transparência no processo de transição para o modelo SAF.

Apesar das restrições, a direção do Conselho Deliberativo se comprometeu a divulgar, após as reuniões, um resumo com as principais considerações e encaminhamentos debatidos durante os encontros.

A proposta será apresentada no dia 7 de outubro, com a presença do presidente do clube, Bruno Rodrigues, e representantes dos investidores. A votação entre os conselheiros está marcada para o dia 9. Ambos os encontros acontecerão no Anfiteatro Presidente Aristófanes de Andrade, na sede do clube.

