Conselho Deliberativo do Santa Cruz confirma que reuniões sobre SAF serão fechadas

Conselho Deliberativo, sede do Santa Cruz (Divulgação/ SCFC)

O Conselho Deliberativo do Santa Cruz confirmou que as reuniões marcadas para os dias 7 e 9 de outubro, que tratarão da apresentação e votação da proposta de venda de 90% das ações da Sociedade Anônima do Futebol (SAF), com compromisso de investimento de R$ 1 bilhão nos próximos 15 anos, não terão transmissão online ou acesso ao público.

Segundo o comunicado, a decisão está amparada no Artigo 8º do Regimento Interno, que limita a participação nos encontros a conselheiros, diretores e, de forma excepcional, a expositores técnicos ligados aos temas discutidos. A justificativa principal, no entanto, está relacionada ao caráter sigiloso dos documentos que compõem a proposta da empresa Cobra Coral Participações, interessada em adquirir a maior parte das ações da SAF do clube.

“Em virtude do caráter sigiloso e confidencial das cláusulas da Proposta de Oferta Vinculante (...), o Clube assumiu a obrigação formal de manter tais conteúdos sob a mais estrita confidencialidade”, afirma em nota oficial.

O Conselho reforçou que a decisão visa respeitar obrigações legais e contratuais, além de preservar o bom andamento das negociações. A ausência de transmissão das reuniões, porém, tem gerado questionamentos entre torcedores nas redes sociais, que pedem mais transparência no processo de transição para o modelo SAF.

Apesar das restrições, a direção do Conselho Deliberativo se comprometeu a divulgar, após as reuniões, um resumo com as principais considerações e encaminhamentos debatidos durante os encontros.

A proposta será apresentada no dia 7 de outubro, com a presença do presidente do clube, Bruno Rodrigues, e representantes dos investidores. A votação entre os conselheiros está marcada para o dia 9. Ambos os encontros acontecerão no Anfiteatro Presidente Aristófanes de Andrade, na sede do clube.

