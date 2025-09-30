Apenas 4,5% dos conselheiros do Santa Cruz buscaram acesso à proposta da SAF

Diretoria do Santa Cruz (Marina Torres)

O presidente do Conselho Deliberativo do Santa Cruz, Victor Tavares Pessoa de Melo, comentou sobre a baixa procura dos conselheiros em relação à proposta de transformação do clube em Sociedade Anônima do Futebol (SAF). O mandatário coral revelou que, dos 416 conselheiros, apenas 19 procuram ter acesso aos documentos, o que representa apenas 4,57% do total. Um número muito baixo, considerando o quão importante a decisão é para o futuro.

A proposta de criação da SAF, tida como uma das mais relevantes na trajetória recente do clube, será apresentada em uma reunião agendada para o dia 7 de outubro. Já a votação para sua aprovação está marcada para o dia 9 do mesmo mês.

“Temos uma pauta muito importante, eu diria que a mais relevante da história recente do clube. O assunto SAF é complexo e muda para sempre a estrutura do Santa Cruz. É nossa responsabilidade conduzir esse processo com lisura e transparência”, afirmou o presidente do Conselho Deliberativo, em entrevista à Rádio Jornal.

Para facilitar o acesso, o Conselho Deliberativo anunciou a disponibilização digital dos documentos. A medida atende a pedidos de conselheiros e tem como objetivo ampliar o alcance das informações antes da votação. O acesso online, no entanto, será feito por meio de uma plataforma terceirizada, mediante assinatura de termo de confidencialidade.

Os conselheiros interessados devem enviar um e-mail para [email protected], solicitando acesso. A secretaria do Conselho será responsável por gerar login e senha individual para cada membro. Apesar da novidade digital, a documentação continuará disponível para leitura física na sede do clube, na Avenida Beberibe, das 9h às 18h.

“Rodamos um programa de informação, disponibilizamos e-mail, WhatsApp e versões físicas desde o primeiro material até o quarto aditivo. Ainda assim, tivemos apenas 19 conselheiros interessados em acessar a proposta. É muito pouco diante do tamanho da decisão que temos pela frente”, completou.

A reunião do dia 9 de outubro será determinante para o futuro do Santa Cruz. A possível adesão ao modelo de SAF poderá representar uma mudança profunda na estrutura de gestão e administração do clube, seguindo uma tendência observada em alguns clubes do futebol brasileiro.

