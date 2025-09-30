Com show de MC Troinha, Santa Cruz promove Fan Fest para decisão da Série D

Torcida do Santa Cruz terá Fan Fest no estádio do Arruda com show e transmissão da final da Série D

MC Troinha, torcedor do Santa Cruz (Divulgação/SCFC)

Apesar de disputar a final da Série D fora de casa, o Santa Cruz promete uma grande festa para sua torcida neste sábado (4), no Estádio do Arruda. A partir das 13h, o clube realiza a Fan Fest da Final, evento que vai reunir milhares de torcedores para acompanhar, por telões, a partida decisiva contra o Barra-SC.

Com ingressos a R$ 20,00 (crianças de até 10 anos não pagam), o evento contará com apresentações musicais, bares, música ao vivo e diversas atrações. Entre os nomes confirmados no palco estão MC Troinha, o grupo Puraê e a Bateria Nota Mil, além de participações surpresas prometidas pela organização.

A expectativa é de mais uma grande mobilização da torcida coral, considerada uma das mais apaixonadas do país. Na partida de ida, disputada na Arena de Pernambuco, mais de 45 mil torcedores estiveram presentes, igualando o recorde de público do estádio.

Situação na final

Dentro de campo, o Santa Cruz terá um desafio complicado. Após perder o jogo de ida por 2 a 1, de virada, o Tricolor precisa vencer por dois gols de diferença para conquistar o título no tempo regulamentar. Caso vença por um gol, a decisão vai para os pênaltis. Já o Barra-SC, que joga em casa, tem a vantagem do empate para levantar a taça de campeão da Série D pela primeira vez.

O duelo decisivo está marcado para às 16h deste sábado (4), na Arena Barra FC, em Itajaí (SC). A Fan Fest será uma alternativa para os torcedores que não poderão viajar até Santa Catarina, mas que querem apoiar o time em clima de estádio. Os portões 02 e 03 do Arruda estarão abertos para receber o público a partir das 13h.

