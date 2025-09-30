diariodepernambuco.com.br
Santa Cruz
Santa Cruz

Santa Cruz representa Pernambuco na Copa do Brasil de Beach Soccer em João Pessoa

Santa Cruz enfrenta Alecrim na primeira rodada da Copa do Brasil de Beach Soccer

Paulo Mota

Publicado: 30/09/2025 às 16:00

Santa Cruz, no Beach Soccer/Cristiano Santos/CBSB

Santa Cruz, no Beach Soccer (Cristiano Santos/CBSB)

Único representante de Pernambuco na Copa do Brasil de Beach Soccer, o Santa Cruz encara um desafio de areia e sol em João Pessoa (PB), onde a competição reúne seis equipes tradicionais da modalidade, incluindo potências como Vasco e Flamengo. A estreia do Tricolor do Arruda acontece nesta quinta-feira (2), às 17h50, contra o Alecrim (RN), em duelo válido pela primeira rodada.

A competição acontece nas areias da praia de Cabo Branco e segue até domingo (5), reunindo clubes do Nordeste e do Sudeste. Além do Santa Cruz, participam os paraibanos Auto Esporte e Beira-Mar, o potiguar Alecrim, além dos cariocas Vasco e Flamengo.

O Santa Cruz está no Grupo B, ao lado de Alecrim e Vasco, mas enfrentará os times do Grupo A (Auto Esporte, Beira-Mar e Flamengo) na primeira fase, conforme o formato da competição. Os líderes de cada grupo avançam direto para a final, enquanto os segundos colocados decidem o terceiro lugar.

Agenda Coral na Copa do Brasil de Beach Soccer

Quinta-feira (2/10), 17h50: Santa Cruz x Alecrim

Sexta-feira (3/10), 15h30: Santa Cruz x Beira-Mar (PB)

Sábado (4/10), 20h10: Vasco x Santa Cruz

Com foco em fazer bonito na areia, o Santa Cruz busca surpreender na competição e conquistar um lugar entre os grandes do beach soccer nacional. A partida contra o Vasco, um dos clubes mais vitoriosos da modalidade, promete ser um teste importante para as ambições tricolores.

A grande final será disputada no domingo (5), às 14h, enquanto a disputa pelo terceiro lugar ocorre mais cedo, às 7h30.

 

