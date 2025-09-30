Santa Cruz representa Pernambuco na Copa do Brasil de Beach Soccer em João Pessoa
Santa Cruz enfrenta Alecrim na primeira rodada da Copa do Brasil de Beach Soccer
Publicado: 30/09/2025 às 16:00
Santa Cruz, no Beach Soccer (Cristiano Santos/CBSB)
Único representante de Pernambuco na Copa do Brasil de Beach Soccer, o Santa Cruz encara um desafio de areia e sol em João Pessoa (PB), onde a competição reúne seis equipes tradicionais da modalidade, incluindo potências como Vasco e Flamengo. A estreia do Tricolor do Arruda acontece nesta quinta-feira (2), às 17h50, contra o Alecrim (RN), em duelo válido pela primeira rodada.
O Santa Cruz está no Grupo B, ao lado de Alecrim e Vasco, mas enfrentará os times do Grupo A (Auto Esporte, Beira-Mar e Flamengo) na primeira fase, conforme o formato da competição. Os líderes de cada grupo avançam direto para a final, enquanto os segundos colocados decidem o terceiro lugar.
Agenda Coral na Copa do Brasil de Beach Soccer
Quinta-feira (2/10), 17h50: Santa Cruz x Alecrim
Sexta-feira (3/10), 15h30: Santa Cruz x Beira-Mar (PB)
Sábado (4/10), 20h10: Vasco x Santa Cruz
Com foco em fazer bonito na areia, o Santa Cruz busca surpreender na competição e conquistar um lugar entre os grandes do beach soccer nacional. A partida contra o Vasco, um dos clubes mais vitoriosos da modalidade, promete ser um teste importante para as ambições tricolores.
A grande final será disputada no domingo (5), às 14h, enquanto a disputa pelo terceiro lugar ocorre mais cedo, às 7h30.