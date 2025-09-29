Santa Cruz precisa quebrar tabu histórico para ser campeão da Série D

Taça da Série D (FABIO SOUZA / CBF)

O Santa Cruz terá que superar mais do que um adversário em campo na decisão da Série D. Após a derrota por 2 a 1 para o Barra-SC, no jogo de ida da final disputado na Arena Pernambuco, a Cobra Coral se vê diante de um desafio inédito: nenhum clube que perdeu o primeiro jogo em casa conseguiu reverter a desvantagem fora e conquistar o título.

A situação impõe uma pressão extra sobre o Santa Cruz. O Tricolor do Arruda terá que vencer por dois gols de diferença no jogo da volta, em Santa Catarina, para ficar com o título no tempo regulamentar. Uma vitória por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. Já qualquer empate ou derrota garante o título ao Barra-SC, que chega embalado pela vitória como visitante.

Desde a criação da Série D, em 2009, esta é a 17ª edição do torneio, e apenas em três ocasiões houve virada no placar agregado após derrota no jogo de ida. No entanto, em todos esses casos, o time que reverteu o resultado jogava a partida decisiva em casa. Nunca um clube conseguiu se recuperar de uma derrota como mandante na primeira partida da final.

Os exemplos de viradas aconteceram nas edições de 2009, 2013 e, mais recentemente, em 2024:

Em 2009, o São Raimundo-AM superou o Macaé-RJ com base no critério de gol qualificado, que ainda estava em vigor;

Em 2013, o Botafogo-PB reverteu em casa a derrota para o Juventude-RS;

Já em 2024, o Retrô virou sobre o Anápolis-GO após derrota fora de casa, vencendo por 3 a 1 na volta em Pernambuco.

Além do tabu histórico, o Tricolor do Arruda terá que lidar com a força do Barra-SC em seus domínios. O time catarinense, sensação da Série D deste ano, chega à decisão com a confiança em alta e jogará com o apoio de sua torcida.

Para o Santa Cruz, a missão é clara: vencer fora de casa e fazer história. Caso consiga, o clube pernambucano será o primeiro na história da Série D a conquistar o título após perder a partida de ida como mandante. O jogo da volta acontece no próximo sábado (04), em Itajaí (SC). Mais do que um título, está em jogo a chance de entrar para os livros do futebol brasileiro.

