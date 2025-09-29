Com passagem apagada, Eduardo Tanque rescinde com o Santa Cruz

Eduardo Tanque, atacante do Santa Cruz (Rafael Vieira)

O atacante Eduardo Tanque não faz mais parte do elenco do Santa Cruz. O jogador solicitou a rescisão de contrato de forma antecipada e acertou sua saída do clube antes mesmo do fim da temporada 2025. A informação foi divulgada inicialmente pelo podcast Beberibe 1285 e confirmada pelo executivo de futebol, Harlei Menezes, ao DP Esportes.

Com contrato até o final deste ano, Eduardo Tanque disputou apenas cinco partidas com a camisa coral, sendo apenas uma como titular, e deixou o clube sem balançar as redes. Seu último jogo foi na derrota para o Central por 1 a 0, no Arruda, no dia 26 de junho.

Antes de chegar ao Santa Cruz, o centroavante passou por diversos clubes do futebol brasileiro, como Paraná (onde marcou um gol em oito jogos nesta temporada), Resende, Aimoré, Camboriú, Coritiba, além do sub-23 do Corinthians e Atlético Tubarão.

A saída de Tanque acontece em um momento decisivo para o Santa Cruz, que se prepara para o jogo de volta da final da Série D do Campeonato Brasileiro. Com a suspensão de Thiago Galhardo e a lesão e Ariel Nahuelpán, Tanque poderia ser uma possibilidade para o comando de ataque coral.

Após perder por 1 a 0 na Arena de Pernambuco, o Santa Cruz encara o Barra no próximo sábado (5), às 16h, na Arena Barra. Para conquistar o título, a equipe tricolor precisa vencer por dois ou mais gols de diferença. Em caso de vitória simples, a decisão será nos pênaltis.

