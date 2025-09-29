Com passagem apagada, Eduardo Tanque rescinde com o Santa Cruz
Publicado: 29/09/2025 às 10:23
Eduardo Tanque, atacante do Santa Cruz (Rafael Vieira)
O atacante Eduardo Tanque não faz mais parte do elenco do Santa Cruz. O jogador solicitou a rescisão de contrato de forma antecipada e acertou sua saída do clube antes mesmo do fim da temporada 2025. A informação foi divulgada inicialmente pelo podcast Beberibe 1285 e confirmada pelo executivo de futebol, Harlei Menezes, ao DP Esportes.
Antes de chegar ao Santa Cruz, o centroavante passou por diversos clubes do futebol brasileiro, como Paraná (onde marcou um gol em oito jogos nesta temporada), Resende, Aimoré, Camboriú, Coritiba, além do sub-23 do Corinthians e Atlético Tubarão.
A saída de Tanque acontece em um momento decisivo para o Santa Cruz, que se prepara para o jogo de volta da final da Série D do Campeonato Brasileiro. Com a suspensão de Thiago Galhardo e a lesão e Ariel Nahuelpán, Tanque poderia ser uma possibilidade para o comando de ataque coral.
Após perder por 1 a 0 na Arena de Pernambuco, o Santa Cruz encara o Barra no próximo sábado (5), às 16h, na Arena Barra. Para conquistar o título, a equipe tricolor precisa vencer por dois ou mais gols de diferença. Em caso de vitória simples, a decisão será nos pênaltis.