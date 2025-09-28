Balotelli e Thiago Galhardo desfalcam o Santa Cruz na final da Série D contra o Barra-SC

Thiago Galhardo e Balotelli, jogadores do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC))

O Santa Cruz terá dois desfalques importantes para o jogo decisivo contra o Barra-SC, válido pela final da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no próximo sábado (4), às 16h, na Arena Barra FC, em Itajaí (SC). O volante Balotelli e o atacante Thiago Galhardo estão suspensos após receberem o terceiro cartão amarelo no confronto de ida.

Entre os dois, o desfalque mais sentido deve ser o de Balotelli. Peça fundamental no meio-campo tricolor, o volante se destacou durante toda a campanha e foi o autor do gol que garantiu o acesso à Série C, na vitória sobre o América-RN. A tendência é que Pedro Favela assuma a vaga no time titular.

Já Thiago Galhardo, que chegou ao Arruda cercado de expectativa, vive má fase. O atacante não marca há sete partidas e tem sido criticado pela torcida pelas chances desperdiçadas em momentos decisivos. Com a ausência do camisa nove, o técnico Marcelo Cabo busca alternativas no elenco. O substituto natural seria o argentino Ariel Nahuelpán, mas o jogador sofreu uma lesão na panturrilha e será reavaliado ao longo da semana. Caso ele não reúna condições de jogo, a opção deve ser Pedro Henrique, que entrou no segundo tempo da primeira partida da final, mas ainda não atuou como titular nesta temporada.

Derrota em casa e cenário complicado

Na partida de ida, o Santa Cruz foi derrotado de virada por 2 a 1, diante de 45.500 torcedores, igualando o recorde de público da Arena de Pernambuco. O resultado complica a situação do Tricolor, que agora precisa vencer por dois gols de diferença para conquistar o título no tempo regulamentar. Caso vença por apenas um gol, a decisão será nos pênaltis. O Barra-SC joga pelo empate para ficar com o título inédito da Série D.

