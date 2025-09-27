Toty lamenta revés do Santa Cruz contra o Barra-SC, mas reforça: 'Não tem nada perdido'
Lateral do Santa Cruz, Toty, lamenta derrota, mas mantém otimismo para decisão contra o Barra-SC
Publicado: 27/09/2025 às 20:01
Recife, PE, 09/09/2025 - SANTA CRUZ X AMERICA DE NATAL - Na tarde deste sábado (30), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do América de Natal pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Jogador do Santa Cruz, Toty (Rafael Vieira)
O Santa Cruz enfrentou uma dura derrota de virada diante do Barra-SC por 2 a 1, no jogo de ida da final da Série D do Campeonato Brasileiro, na Arena de Pernambuco. O confronto, que contou com um público recorde de 45.500 torcedores, deixou a Cobra Coral em situação complicada para a decisão que será disputada no próximo sábado (4).
Toty ainda ressaltou que a equipe tricolor está motivada e preparada para a partida de volta. “A equipe amadureceu, sabe que o resultado adverso como esse em casa não é o que a gente queria no nosso mando. Em frente à nossa torcida, eles fizeram a parte deles, vieram, lotaram o estádio. Mas aconteceu, mas não tem nada perdido, ainda bem que a equipe está madura para assimilar isso. Está todo mundo motivado para no sábado que vem conseguir reverter e sair campeão”, ressaltou.
Com o resultado, o Santa Cruz precisa vencer por dois gols de diferença para conquistar o título da Série D no tempo normal. Uma vitória por um gol leva a decisão para os pênaltis. Já o Barra-SC joga pelo empate para garantir o título inédito. A final decisiva acontecerá no próximo sábado, 4 de outubro, às 16h, na Arena Barra FC, em Itajaí.