Toty lamenta revés do Santa Cruz contra o Barra-SC, mas reforça: 'Não tem nada perdido'

Recife, PE, 09/09/2025 - SANTA CRUZ X AMERICA DE NATAL - Na tarde deste sábado (30), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do América de Natal pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Jogador do Santa Cruz, Toty (Rafael Vieira)

O Santa Cruz enfrentou uma dura derrota de virada diante do Barra-SC por 2 a 1, no jogo de ida da final da Série D do Campeonato Brasileiro, na Arena de Pernambuco. O confronto, que contou com um público recorde de 45.500 torcedores, deixou a Cobra Coral em situação complicada para a decisão que será disputada no próximo sábado (4).

Após o jogo, o lateral Toty reconheceu a frustração pelo resultado negativo, mas destacou a maturidade e a confiança do grupo para o duelo decisivo. “Propomos o jogo o tempo todo. Mas futebol é detalhe. Às vezes é ingrato. A gente sabe como é isso, eles conseguiram acertar duas bolas, foi dois gols. Mas foi um jogo equilibrado. A gente teve a maior parte das ações do jogo. Acabamos fazendo só um. Perdemos outros gols, eles se fecharam muito bem, a gente tentou de todas as formas”, declarou o jogador.

Toty ainda ressaltou que a equipe tricolor está motivada e preparada para a partida de volta. “A equipe amadureceu, sabe que o resultado adverso como esse em casa não é o que a gente queria no nosso mando. Em frente à nossa torcida, eles fizeram a parte deles, vieram, lotaram o estádio. Mas aconteceu, mas não tem nada perdido, ainda bem que a equipe está madura para assimilar isso. Está todo mundo motivado para no sábado que vem conseguir reverter e sair campeão”, ressaltou.

Com o resultado, o Santa Cruz precisa vencer por dois gols de diferença para conquistar o título da Série D no tempo normal. Uma vitória por um gol leva a decisão para os pênaltis. Já o Barra-SC joga pelo empate para garantir o título inédito. A final decisiva acontecerá no próximo sábado, 4 de outubro, às 16h, na Arena Barra FC, em Itajaí.