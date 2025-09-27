Com Arena lotada, Santa Cruz sai na frente, mas leva virada do Barra-SC na final da Série D

Na tarde deste sábado (27), a Arena Pernambuco foi palco de uma verdadeira festa do futebol, mas que terminou com um gosto amargo para a torcida tricolor. Diante de um público de 45.500 torcedores, igualando o recorde da Arena, o Santa Cruz foi derrotado de virada pelo Barra-SC, por 2 a 1, no jogo de ida da grande final da Série D do Campeonato Brasileiro.

Empurrado por um mar coral nas arquibancadas, a Cobra Coral abriu o placar com Renato, mas viu Elvinho e Bernabé decidirem para o time catarinense. O resultado complica a vida do Santa Cruz na briga pelo título. Para conquistar o troféu no tempo normal, o time pernambucano precisa vencer por dois gols de diferença no duelo de volta. Caso vença por apenas um gol, a decisão será nos pênaltis.

O Barra-SC joga pelo empate para garantir o título inédito da Série D. A partida decisiva está marcada para o próximo sábado, 4 de outubro, às 16h, na Arena Barra FC, em Itajaí (SC).



O JOGO

Em clima de decisão na Arena Pernambuco, a torcida tricolor deu um verdadeiro show nas arquibancadas. Empurrado pela festa da massa coral, o Santa Cruz começou a partida com intensidade total, pressionando desde os primeiros minutos e partindo para o ataque. Mas o ímpeto coral durou pouco. Aos 12 minutos, um apagão surpreendeu a todos: os refletores da Arena Pernambuco ficaram sem energia, e a partida precisou ser paralisada. Foram cerca de quatro minutos de interrupção. Apesar da pausa inesperada, o Tricolor do Arruda manteve o ritmo e seguiu melhor em campo.

O domínio se traduziu em vantagem no placar. Aos 30 minutos, em um lance bem construído, Geovany Soares lançou com precisão na área, e Renato apareceu como elemento surpresa. De cabeça, finalizou para baixo, tirando do alcance do goleiro Ewerton e abrindo o placar na decisão: 1 a 0.

No entanto, a vantagem tricolor durou pouco. Aos 37 minutos, o Barra-SC aproveitou uma falha na saída de bola do Santa Cruz para empatar a partida. Elvinho interceptou a jogada na intermediária, dominou com liberdade pela direita e bateu colocado, buscando o canto. O goleiro Rokenedy até se esticou, mas não conseguiu alcançar: 1 a 1, tudo igual na Arena Pernambuco.

E por pouco o Tricolor não voltou à frente do placar, e de forma inusitada. Após um recuo da defesa, o goleiro Ewerton, do Barra-SC, tentou dominar a bola, mas se atrapalhou: ela resvalou no próprio pé e quase entrou. Por centímetros, o que seria um gol contra bizarro acabou não se concretizando.

Após o gol de empate, o Tricolor do Arruda diminuiu o ritmo e deu sinais claros de ter sentido o impacto do tento adversário, o que deixou os torcedores visivelmente chateados nas arquibancadas.

SEGUNDO TEMPO

Se o clima inicial era de apoio irrestrito, com a torcida tricolor empurrando,aos poucos a atmosfera foi se transformando em pressão e impaciência — reflexo direto da oscilação do Santa Cruz ao longo do mata-mata.

Quando a fase está ruim, a bola teima em entrar. Essa é a situação do Camisa nove coral que nao marca a seis partidas. Após cruzamento de Gabriel Galhardo na medida, Thiago Galhardo cabeceou firme, mas Ewerton fez grande defesa e salvou a equipe catarinense.

Se o Tricolor do Arruda parecia ter o controle das ações no início da segunda etapa, foi o Barra-SC quem balançou as redes. Aos 16 minutos, após cruzamento de Henrique, Bernabé, se livrou da marcação de Eurico e finalizou com precisão, deslocando o goleiro Rokenedy — que ainda tocou na bola, mas não conseguiu evitar o gol. Virada catarinense na Arena Pernambuco: 2 a 1.

A pressão só aumentava nas arquibancadas — e o Santa Cruz parecia sentir cada vez mais. Sem criatividade no setor ofensivo e acumulando erros na construção das jogadas, a Cobra Coral mostrava dificuldade para reagir. As mudanças feitas pelo técnico Marcelo Cabo, ao invés de surtirem efeito positivo, acabaram desorganizando ainda mais a equipe, que perdeu intensidade e clareza tática em campo.

O Barra-SC, por sua vez, adotou uma postura cautelosa na reta final, administrando a vantagem e apostando nos contra-ataques para tentar matar o jogo. E foi justamente em uma dessas escapadas que quase veio o terceiro gol catarinense. Após rápida transição, o atacante invadiu a área com perigo, mas o goleiro Rokenedy, em saída arrojada, fez uma defesa decisiva e evitou o pior para o Santa Cruz.

FICHA DA PARTIDA:

SANTA CRUZ 1

Rokenedy; Toty, William Alves, Eurico e Rodrigues (Nathan); Balotelli (Pedro Favela), Gabriel Galhardo e William Júnior; Renato (Adailson), Geovany Soares (Thiaguinho) e Thiago Galhardo (Pedro Henrique). Técnico: Marcelo Cabo.

BARRA-SC 2

Ewerton; Kayque (Cayque), Jean Pierre, Vavá e Natan; Da Rocha, Rafinha (Saimon) e Tetê (Henrique); Elvinho (Pericles), Cléo Silva e Bernabé (Geovany). Técnico: Eduardo Souza.

Local: Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata

Horário: 17h

Árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)

Assistentes: Marcio Gleidson Correia Dias e Acacio Menezes Leao (ambos do PA)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Transmissão: TV Coral (Youtube)

Cartões amarelos: Da Rocha, Tetê, Jean Pierre, Cléo Silva e Ewerton (BAR); Balotelli, Thiago Galhardo e Gabriel Galhardo (STA)

Gols: Renato (30'/1º) (STA); Elvinho (37'/1º) e Bernabé (16'/2º) (BAR)

Público: 45.500

Renda: R$ 1.610.750,00

