Eurico destaca necessidade de melhora do Santa Cruz para decisão da Série D: 'Ficamos devendo'

São Lourenço da Mata, PE, 27/07/2025 - SANTA CRUZ X TREZE - Na tarde deste domingo(27), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Treze pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Jogador do Santa Cruz, Eurico Lima (Rafael Vieira)

O Santa Cruz intensifica sua preparação para o primeiro jogo da final da Série D do Campeonato Brasileiro, que acontece neste sábado (27), às 17h, na Arena de Pernambuco, diante do Barra-SC. Às vésperas da decisão, o zagueiro Eurico Lima concedeu entrevista e reconheceu que o time não teve uma boa atuação na última partida. Segundo o defensor, a equipe tricolor está focada em corrigir os erros e conquistar um bom resultado dentro de seus domínios.

“Sabemos que a torcida vai comparecer em peso. Vamos fazer de tudo, da melhor forma possível, para ter um excelente desempenho dentro de campo. No último jogo, a gente sabe que ficou devendo um pouco. Por isso, estamos trabalhando forte para corrigir os erros, respeitando o adversário, mas também buscando fazer uma boa apresentação em casa e dar alegria ao nosso torcedor”, afirmou o defensor.

Além de destacar o apoio da torcida, Eurico ressaltou a importância da concentração e da eficiência ofensiva para garantir uma vantagem no primeiro jogo da decisão. “Precisamos manter o nível de concentração que tivemos tanto dentro quanto fora de casa. Estar ligados do início ao fim, procurar não sofrer gols e ser mais eficientes no ataque para matar o jogo. Ficamos devendo nesse aspecto na última partida, então o foco é fazer um jogo melhor ofensivamente e buscar um resultado positivo já nesses primeiros 90 minutos”, completou.

A decisão da Série D será disputada em dois jogos. O segundo e último confronto acontece no sábado seguinte, dia 4 de outubro, às 16h, na Arena Barra FC, em Itajaí (SC). O regulamento da competição não prevê vantagem por gols marcados fora de casa. Em caso de empate no placar agregado, o campeão será definido nos pênaltis.