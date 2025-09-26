Adversário do Santa Cruz na final da Série D, Barra-SC está invicto há oito jogos
Publicado: 26/09/2025 às 12:18
Jogadores do Barra-SC (Tiago Winter/Barra)
Adversário do Santa Cruz na final da Série D do Campeonato Brasileiro, o Barra-SC chega à decisão nacional com uma sequência de oito jogos de invencibilidade — uma das maiores invencibilidades do futebol brasileiro atualmente.
Do outro lado, o Santa Cruz também vive boa fase. O Tricolor do Arruda está invicto há sete partidas, desde a derrota por 2 a 1 para o Sergipe, no jogo de ida do primeiro mata-mata. Após esse tropeço, a Cobra Coral acumulou três vitórias e quatro empates.
A decisão será disputada em dois jogos. Santa Cruz e Barra-SC se enfrentam neste sábado (28), às 17h, na Arena Pernambuco, para enfrentar o Santa Cruz no primeiro jogo da grande final. O confronto de volta está marcado para o próximo dia 4 de outubro, às 16h, na Arena Barra FC, em Santa Catarina.
Sequência invicta do Barra-SC:
02/08 - Cascavel 0x1 Barra-SC
09/08 - Barra-SC 3x0 Cascavel
16/08 - Ceilândia 1x1 Barra-SC
23/08 - Barra-SC 1x0 Ceilândia
31/08 - Cianorte 0x0 Barra-SC
06/09 - Barra-SC 1x0 Cianorte
13/09 - Barra-SC 2x0 Inter de Limeira
20/09 - Inter de Limeira 0x0 Barra-SC
