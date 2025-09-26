Adversário do Santa Cruz na final da Série D, Barra-SC está invicto há oito jogos

Invicto há oito jogos, Barra-SC chega embalado para a final da Série D contra o Santa Cruz

Jogadores do Barra-SC (Tiago Winter/Barra)

Adversário do Santa Cruz na final da Série D do Campeonato Brasileiro, o Barra-SC chega à decisão nacional com uma sequência de oito jogos de invencibilidade — uma das maiores invencibilidades do futebol brasileiro atualmente.

Conhecido como “O Pescador”, o Barra-SC não perde desde a 14ª rodada da fase de grupos, quando foi superado pelo Brasil de Pelotas por 1 a 0. De lá para cá, foram seis vitórias e dois empates, desempenho que coloca a equipe catarinense como a terceira mais invicta do país no momento, atrás apenas de Flamengo (11 jogos) e Palmeiras (10). Os dados consideram exclusivamente os jogos válidos pela Série D, desconsiderando torneios estaduais, como a Copa Santa Catarina.

Do outro lado, o Santa Cruz também vive boa fase. O Tricolor do Arruda está invicto há sete partidas, desde a derrota por 2 a 1 para o Sergipe, no jogo de ida do primeiro mata-mata. Após esse tropeço, a Cobra Coral acumulou três vitórias e quatro empates.

A decisão será disputada em dois jogos. Santa Cruz e Barra-SC se enfrentam neste sábado (28), às 17h, na Arena Pernambuco, para enfrentar o Santa Cruz no primeiro jogo da grande final. O confronto de volta está marcado para o próximo dia 4 de outubro, às 16h, na Arena Barra FC, em Santa Catarina.

Sequência invicta do Barra-SC:

02/08 - Cascavel 0x1 Barra-SC

09/08 - Barra-SC 3x0 Cascavel

16/08 - Ceilândia 1x1 Barra-SC

23/08 - Barra-SC 1x0 Ceilândia

31/08 - Cianorte 0x0 Barra-SC

06/09 - Barra-SC 1x0 Cianorte

13/09 - Barra-SC 2x0 Inter de Limeira

20/09 - Inter de Limeira 0x0 Barra-SC

