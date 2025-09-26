Ariel Nahuelpán vira dúvida no Santa Cruz para a final da Série D contra o Barra-SC

Ariel, atacante do Santa Cruz (Rafael Vieira)

O Santa Cruz pode ter um desfalque de peso para o jogo de ida da grande final da Série D do Campeonato Brasileiro. O atacante argentino Ariel Nahuelpán, uma das principais opções ofensivas da equipe tricolor, é dúvida para o confronto de ida da decisão da Quarta Divisão, neste sábado (27), às 17h, contra o Barra-SC, na Arena de Pernambuco.

De acordo com o diretor médico do clube, Antônio Mário Valente, o jogador está sendo avaliado diariamente pelo departamento médico. Ariel se queixou de dores após sofrer uma pancada na última partida, contra o Maranhão, pela semifinal. Desde então, o atacante vem se tratando intensivamente, mas segue como dúvida para a decisão.

A possível ausência representa uma preocupação para o técnico Marcelo Cabo, sobretudo em um momento em que o time busca alternativas para retomar o poder ofensivo. Ariel era cotado para iniciar a partida como titular, já que o atual dono da posição, Thiago Galhardo, vive uma fase de baixa: são seis jogos consecutivos sem marcar. Em entrevista coletiva, o treinador evitou confirmar Galhardo entre os titulares, o que abriu margem para uma possível mudança no setor.

Caso seja vetado, Ariel se junta à lista de indefinições que ainda rondam o ataque coral. Em contrapartida, o técnico contará com os retornos do lateral Toty, que volta após suspensão, e do atacante Renato, que foi poupado na semifinal por conta de um trauma, mas já está liberado pelo departamento médico. Renato, inclusive, pode começar jogando no lugar de Gabriel Galhardo, reforçando o setor ofensivo.

A decisão da Série D será disputada em dois jogos. O segundo e último confronto acontece no sábado seguinte, dia 4 de outubro, às 16h, na Arena Barra FC, em Itajaí (SC). O regulamento da competição não prevê vantagem por gols marcados fora de casa. Em caso de empate no placar agregado, o campeão será definido nos pênaltis.

