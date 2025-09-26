Torcida do Santa Cruz garante mais de 40 mil ingressos para decisão contra o Barra-SC

Torcida do Santa Cruz (Rafael Vieira)

A torcida do Santa Cruz voltou a dar um show fora de campo. O Tricolor do Arruda já ultrapassou a marca de 40 mil ingressos vendidos para o jogo de ida contra o Barra-SC, que será disputado neste sábado (27), às 17h, pela final da Série D do Campeonato Brasileiro, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata.

Os ingressos seguem à venda de forma exclusiva pela plataforma, com os seguintes valores: R$ 50 para o setor Norte Superior, R$ 60 para o Norte Inferior e R$ 140 para os decks Leste e Oeste.

Apesar do ritmo mais lento nas últimas horas, a diretoria coral mantém a expectativa de que as vendas voltem a crescer com a proximidade da partida, impulsionadas pelo apelo emocional de uma possível conquista nacional e pelo ambiente decisivo que se desenha na Arena Pernambuco.

Vale lembrar, que na última quarta-feira (24) após reunião com órgãos de segurança e operação do estádio, a Cobra Coral obteve autorização para utilizar a capacidade total da Arena, que comporta até 45.500 torcedores. Com isso, restam menos de cinco mil bilhetes disponíveis para que o clube atinja o recorde absoluto de público do estádio em competições nacionais.

????? RESTAM SÓ 5 MIL INGRESSOS!

É o último jogo da temporada em Pernambuco. É pela taça. É pelo recorde.

Vamos juntos, Nação! ????????



????: https://t.co/y7xOoE4lhz pic.twitter.com/O3vtheM9Mg — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) September 26, 2025

Uma das medidas adotadas para viabilizar a liberação da carga máxima foi a realocação da torcida visitante para os camarotes. A estratégia permitiu ao Santa Cruz disponibilizar toda a arquibancada superior para sua própria torcida, garantindo um cenário ainda mais favorável para empurrar o time na busca pelo título inédito da Série D.

O Tricolor do Arruda, que já levantou a taça da Série C em 2013, agora tenta escrever mais um capítulo vitorioso em sua história, contando com a força da sua apaixonada torcida para largar em vantagem na final diante da equipe catarinense.

