Santa Cruz x Barra-SC: veja onde assistir e horário da final da Série D

Santa Cruz e Barra-SC se enfrentam neste sábado (27), às 17h, na Arena Pernambuco, jogo de ida da final da Série D

Jogadores do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

Pela taça! Em busca de um título inédito e carregado de significado, o Santa Cruz recebe o Barra-SC neste sábado (27), às 17h, na Arena Pernambuco, pelo jogo de ida da grande final da Série D do Campeonato Brasileiro. Diante de mais de 40 mil torcedores esperados nas arquibancadas, o Tricolor do Arruda tenta construir uma vantagem em casa para levar à decisão para Santa Catarina, no dia 5 de outubro.

O confronto marca o primeiro duelo entre as duas equipes, que chegam embaladas por campanhas consistentes. Para o Santa Cruz, o título pode representar o fim de um longo jejum — o clube não ergue um troféu desde 2016, quando conquistou a Copa do Nordeste e o Campeonato Pernambucano. Além disso, a conquista teria peso simbólico, encerrando uma década marcada por rebaixamentos, instabilidade política e frustrações dentro de campo.

A torcida coral respondeu com força. Com mais de 40 mil ingressos vendidos de forma antecipada, o clube pode bater o recorde absoluto de público da Arena Pernambuco, que atualmente é de 45.500 pessoas. A Cobra Coral já quebrou suas próprias marcas na atual edição da Série D: 42.653 presentes contra o Altos-PI e arrecadação superior a R$ 1,4 milhão na semifinal diante do Maranhão.

No campo, o técnico Marcelo Cabo terá reforços importantes. O lateral-direito Toty, suspenso na semifinal, está de volta e deve reassumir a titularidade, deslocando Yuri Ferraz ao banco. Já o atacante Renato, poupado na última rodada após trauma, foi liberado pelo departamento médico e deve ser relacionado para a partida. A única dúvida é o atacante Ariel que sentiu uma pancada no último jogo.

Do outro lado, o Barra-SC chega à final em um momento histórico. Com uma invencibilidade de oito jogos, o time catarinense aposta em uma postura ofensiva, característica do técnico Eduardo Souza ao longo da competição. Na fase final, o Pescador despachou Ceilândia, Cianorte e Inter de Limeira, todos no tempo regulamentar, com um futebol consistente e veloz.





FICHA DA PARTIDA:

SANTA CRUZ

Rokenedy; Toty, William Alves, Eurico e Rodrigues; Balotelli, Pedro Favela, Gabriel Galhardo (Renato);William Júnior e Geovany Soares e Thiago Galhardo. Técnico: Marcelo Cabo.

BARRA-SC

Ewerton; Kayque, Jean Pierre, Vavá e Natan; Da Rocha, Vitinho, Tetê e Bernabé; Elvinho e Cléo Silva. Técnico: Eduardo Souza.

Local: Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata

Horário: 17h

Árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)

Assistentes: Marcio Gleidson Correia Dias e Acacio Menezes Leao (ambos do PA)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Transmissão: TV Coral (Youtube)

