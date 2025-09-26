Santa Cruz terá retornos importantes para a final da Série D contra o Barra-SC

Santa Cruz terá dois retornos contra o Barra-SC na final da Série D do Campeonato Brasileiro

Toty, lateral do Santa Cruz (Rafael Vieira)

O Tricolor do Arruda inicia neste sábado (27) a disputa pelo título da Série D do Campeonato Brasileiro. O Santa Cruz recebe o Barra-SC às 17h, na Arena de Pernambuco, pelo jogo de ida da grande final. Para a decisão, o técnico Marcelo Cabo contará com dois retornos importantes no elenco - ambos titulares durante os últimos jogos do torneio nacional.

O lateral-direito Toty volta a ficar à disposição após cumprir suspensão automática e desfalcar o Santa Cruz na semifinal contra o Maranhão. Com isso, o jogador deve retomar a titularidade na posição, o que fará com que Yuri Ferraz volte ao banco de reservas.

Já o atacante Renato, que foi poupado da última partida devido a um trauma sofrido durante a semana passada, está liberado pelo departamento médico e deve ser relacionado para a final. Renato pode inclusive aparecer entre os titulares, ocupando a vaga de Gabriel Galhardo. Com isso, o técnico Marcelo Cabo pode optar por uma formação mais ofensiva, retomando o esquema com três homens no ataque.

Mandante no primeiro duelo, o Santa Cruz chega embalado após eliminar o Maranhão com o apoio da torcida coral, que promete mais uma vez comparecer em peso à Arena. O time busca abrir vantagem em casa antes da partida de volta.

O Barra-SC, por sua vez, conquistou o direito de decidir o título como mandante graças à melhor campanha geral na competição. O segundo e decisivo confronto acontece no dia 4 de outubro, também um sábado, às 16h, na Arena Barra FC, em Itajaí (SC). A equipe catarinense avançou à final após eliminar a Inter de Limeira.

De acordo com o regulamento da Série D, não há vantagem de gols marcados fora de casa. Em caso de empate no placar agregado, o título será definido nas cobranças de pênaltis.