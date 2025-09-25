A última dança: Lucas Siqueira quer encerrar carreira com título pelo Santa Cruz

Lucas Siqueira, volante do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

The Last Dance. O Santa Cruz inicia neste sábado (27) a busca pelo título da Série D do Campeonato Brasileiro 2025 com um ingrediente especial: a despedida do volante Lucas Siqueira, que anunciou sua aposentadoria e quer encerrar a carreira com uma conquista vestindo a camisa coral.

No fim de uma jornada de mais de duas décadas no futebol profissional, Lucas, de 37 anos, prepara sua última entrada em campo como jogador. Serão os dois últimos jogos da carreira — o primeiro neste sábado, às 17h, na Arena Pernambuco, contra o Barra-SC, pela ida da grande final da Série D.

“Realmente, para fechar com chave de ouro. Imagina, encerrar a carreira com o título brasileiro vestindo a camisa do Santa Cruz seria o cenário perfeito. É aquela coisa, dois meses atrás, eu nunca imaginava estar vivendo tudo isso”, afirmou o volante.

Lucas Siqueira chegou a treinar separado do elenco por quase toda a Série D, mas foi reintegrado a pedido do técnico Marcelo Cabo e dos próprios companheiros de equipe coral. Agora, o volante sonha em coroar esse retorno com um título inédito para o clube.“Tivemos o acesso, uma grande realização. Mas o título ele marca. A gente vai ficar realmente ainda mais presente na história do Santa Cruz com o título brasileiro. Vai coroar mesmo todo o trabalho de todos daqui”, completou.

Ao longo de 22 anos de carreira e passagens por 13 clubes, Lucas Siqueira construiu uma trajetória marcada por consistência, liderança e profissionalismo. Com experiência em clubes como Vasco, Ceará e CRB, o volante se destacou por sua entrega dentro e fora de campo. “Praticamente, são 22 anos de muita dedicação, muito profissionalismo e amor ao futebol. Acho que talvez, se fosse pra resumir a minha carreira, seria isso. Isso fez com que eu chegasse agora no final, na última dança, bem leve, bem realizado”, resumiu.

A decisão de se aposentar, segundo o próprio jogador, foi motivada por um novo projeto de vida: dedicar-se integralmente à sua empresa de educação financeira, voltada tanto para atletas quanto para o público infantil. O empreendimento, iniciado em 2019, agora se tornará sua principal missão.

Lucas Siqueira se despede dos gramados com a mesma seriedade com que construiu toda a sua carreira. E, quem sabe, com uma medalha de campeão no peito e seu nome eternizado na história do Santa Cruz.

