A última dança: Lucas Siqueira quer encerrar carreira com título pelo Santa Cruz

Após anunciar aposentadoria, Lucas Siqueira busca encerrar carreira com título da Série D pelo Santa Cruz
Publicado: 25/09/2025 às 12:49
Lucas Siqueira, volante do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)
The Last Dance. O Santa Cruz inicia neste sábado (27) a busca pelo título da Série D do Campeonato Brasileiro 2025 com um ingrediente especial: a despedida do volante Lucas Siqueira, que anunciou sua aposentadoria e quer encerrar a carreira com uma conquista vestindo a camisa coral.
“Realmente, para fechar com chave de ouro. Imagina, encerrar a carreira com o título brasileiro vestindo a camisa do Santa Cruz seria o cenário perfeito. É aquela coisa, dois meses atrás, eu nunca imaginava estar vivendo tudo isso”, afirmou o volante.
Lucas Siqueira chegou a treinar separado do elenco por quase toda a Série D, mas foi reintegrado a pedido do técnico Marcelo Cabo e dos próprios companheiros de equipe coral. Agora, o volante sonha em coroar esse retorno com um título inédito para o clube.“Tivemos o acesso, uma grande realização. Mas o título ele marca. A gente vai ficar realmente ainda mais presente na história do Santa Cruz com o título brasileiro. Vai coroar mesmo todo o trabalho de todos daqui”, completou.
Ao longo de 22 anos de carreira e passagens por 13 clubes, Lucas Siqueira construiu uma trajetória marcada por consistência, liderança e profissionalismo. Com experiência em clubes como Vasco, Ceará e CRB, o volante se destacou por sua entrega dentro e fora de campo. “Praticamente, são 22 anos de muita dedicação, muito profissionalismo e amor ao futebol. Acho que talvez, se fosse pra resumir a minha carreira, seria isso. Isso fez com que eu chegasse agora no final, na última dança, bem leve, bem realizado”, resumiu.
A decisão de se aposentar, segundo o próprio jogador, foi motivada por um novo projeto de vida: dedicar-se integralmente à sua empresa de educação financeira, voltada tanto para atletas quanto para o público infantil. O empreendimento, iniciado em 2019, agora se tornará sua principal missão.
Lucas Siqueira se despede dos gramados com a mesma seriedade com que construiu toda a sua carreira. E, quem sabe, com uma medalha de campeão no peito e seu nome eternizado na história do Santa Cruz.