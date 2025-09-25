Quais são os maiores públicos da Arena Pernambuco? Veja top-10

Arena Pernambuco (Rafael Vieira/DP Foto)

Desde a sua inauguração em 2013, a Arena Pernambuco tem sido palco de grandes momentos do futebol. Sediando partidas da Copa do Mundo, Eliminatórias e dos clubes locais, o estádio já recebeu torcidas em massa que ajudaram a construir uma rica história nas arquibancadas. A pergunta que muitos torcedores fazem é: quais são os maiores públicos da Arena Pernambuco? A resposta mostra a força das torcidas locais — especialmente de Sport, Santa Cruz e Náutico.

Atualmente, o maior público da história da Arena pertence ao clássico entre Sport e Náutico, disputado pelo Campeonato Pernambucano de 2024, que levou 45.500 torcedores ao estádio. A marca é seguida de perto por outro clássico: Sport x Santa Cruz, na mesma temporada, com 45.492 presentes. Já a Seleção Brasileira aparece na terceira posição, com 45.010 torcedores no empate contra o Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa de 2018.

Na busca pelo recorde da Arena PE

Detentor do quarto maior público da história da Arena Pernambuco — com 42.653 torcedores no empate em 1 a 1 com o Altos, pela Série D de 2025 — o Santa Cruz tem agora a chance de quebrar um novo recorde. A torcida coral, conhecida por sua força e presença massiva, poderá enfim tentar estabelecer a maior marca de público do estádio.

Na última quarta-feira (24), o Santa Cruz recebeu a autorização oficial para utilizar a capacidade máxima da Arena Pernambuco na grande decisão da Série D, diante do Barra-SC. A final será disputada neste sábado (27), às 17h.

Após reunião com representantes da segurança pública e da administração da arena, ficou definido que o Tricolor poderá contar com até 45.500 lugares liberados para os torcedores. A expectativa é de casa cheia. Até o momento, mais de 38 mil ingressos já foram vendidos de forma antecipada, alimentando a esperança de um novo recorde de público no estádio.

Confira abaixo o Top-10 de maiores públicos da Arena Pernambuco:

1- 45.500 - Sport 0 x 0 Náutico (Campeonato Pernambucano 2024)

2- 45.492 - Sport (5) 0 x 0 (3) Santa Cruz (Campeonato Pernambucano 2024)

3- 45.010 - Brasil 2 x 2 Uruguai (Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018)

4- 42.653 - Santa Cruz 1 x 1 Altos, (Série D 2025)

5- 42.544 – Sport 1 x 1 Fortaleza (Copa do Nordeste 2022)

6- 42.352 – Náutico 2 x 1 Central (Campeonato Pernambucano 2018)

7- 42.025 – Sport 0 x 2 Palmeiras (Campeonato Brasileiro 2017)

8- 41.994 – Sport 2 x 0 São Paulo (Campeonato Brasileiro 2015)

9- 41.876 – Alemanha 1 x 0 Estados Unidos (Copa do Mundo 2014)

10- 41.705 – Espanha 2 x 1 Uruguai (Copa das Confederações 2013)

