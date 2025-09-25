Conselho Deliberativo do Santa Cruz marca data para votação da SAF

SAF do Santa Cruz será votada no dia 9 de outubro, no Anfiteatro Presidente Aristófanes de Andrade, na sede coral

Presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, e investidor da SAF, Iran Barbosa (Rafael Vieira )



O Conselho Deliberativo do Santa Cruz marcou para o dia 9 de outubro de 2025, às 19h30, a reunião que irá votar a proposta de criação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube. A decisão foi confirmada com a convocação oficial da 3ª Reunião Extraordinária do órgão neste ano, que acontecerá no Anfiteatro Presidente Aristófanes de Andrade, na sede coral. Depois de longas rodadas de negociações e diversas alterações na proposta original, os conselheiros poderão escolher se mantêm o modelo associativo ou dar prosseguimento para instauração da SAF Coral.

A proposta em pauta envolve a venda de 90% das ações da futura SAF para o grupo Cobra Coral Participações, que também participará da primeira reunião, agendada para o dia 7 de outubro, no mesmo local. Nessa ocasião, os investidores farão a apresentação formal da proposta vinculante, ao lado do presidente do clube, Bruno Rodrigues.

Também estão na pauta da Reunião Extraordinária:

Contrato de parceria para exploração comercial,

Garantias entre Santa Cruz e Cobra Coral Participações,

Regularidade e segurança jurídica da operação.

Caso a proposta receba aprovação do Conselho Deliberativo, o Tricolor do Arruda terá um prazo de até cinco dias para convocar uma Assembleia Geral de Sócios, que deverá ocorrer dentro de 45 dias a contar da convocação.

A possível transformação do Santa Cruz em SAF é vista como um passo fundamental para reestruturação do clube. A proposta será submetida à deliberação dos conselheiros antes de seguir para a decisão final dos sócios.