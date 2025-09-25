Santa Cruz deve atingir marca de meio milhão de torcedores como mandante em 2025

Torcida do Santa Cruz (Rafael Vieira)

O Santa Cruz está muito próximo de atingir uma marca histórica nesta temporada: a de meio milhão de torcedores como mandante em 2025. Até aqui, a Cobra Coral já levou 465.462 torcedores em 18 partidas disputadas em casa, o que representa uma média de 25.859 pessoas por jogo – tricolores foram protagonistas na conquista do acesso.

Mesmo disputando a Série D do Campeonato Brasileiro, o Tricolor do Arruda tem demonstrado a força de sua apaixonada torcida, que segue comparecendo em peso aos jogos. A expectativa é de que o número simbólico seja superado já na próxima partida como mandante, restando apenas 34.538 torcedores para atingir a marca dos 500 mil.

O recorde de público da temporada até agora foi registrado no empate sem gols com o Altos-PI, no dia 18 de agosto, quando 42.653 torcedores estiveram presentes na Arena Pernambuco. Outros jogos recentes também registraram públicos expressivos, como os confrontos diante do América-RN (40.505) e do Maranhão (40.892). Por outro lado, o menor público do ano aconteceu na partida contra o Santa Cruz de Natal, em 13 de julho, pela Série D, quando 8.003 torcedores compareceram ao Arruda.

O Santa Cruz já ultrapassou a marca de 38 mil ingressos vendidos antecipadamente para a grande final da Série D contra o Barra-SC, que acontece neste sábado (27), às 17h, na Arena de Pernambuco. A torcida tem protagonizado uma forte mobilização, com o objetivo de bater o recorde de público do estádio, atualmente de 45.500 pessoas.

A força da torcida coral tem sido um dos principais pilares do clube na temporada. Mais do que números, a presença maciça dos tricolores foi um fator determinante para empurrar o time em busca do acesso e, agora, na busca pelo título da Quarta Divisão.

Dados do Santa Cruz como mandante em 2025:

Total de jogos: 18

Público total: 465.462 torcedores

Média de público: 25.859 por jogo

Menor público: Santa Cruz x Santa Cruz-RN - 8.003 torcedores

Maior público (até o momento): Santa Cruz x Altos - 42.653 torcedores

Confira públicos do Santa Cruz em 2025:

1- 20.518 pessoas: Santa Cruz 1 x 2 Treze (Nordestão, 04/01)

2- 24.001 pessoas: Santa Cruz 2 x 0 Petrolina (Estadual, 16/01)

3- 26.284 pessoas: Santa Cruz 2 x 0 Afogados (Estadual, 19/01)

4- 19.512 pessoas: Santa Cruz 1 x 0 Retrô (Estadual, 28/01)

5- 27.506 pessoas: Santa Cruz 1 x 0 Sport (Estadual, 01/02)

6- 25.014 pessoas: Santa Cruz 2 x 1 Central (Estadual, 16/02)

7- 30.025 pessoas: Santa Cruz 0 x 1 Sport (Estadual, 15/03)

8- 27.019 pessoas: Santa Cruz 4 x 0 Horizonte (Série D, 27/04)

9- 26.122 pessoas: Santa Cruz 2 x 1 América-RN (Série D, 09/05)

10- 30.025 pessoas: Santa Cruz 3 x 1 Ferroviário (Série D, 01/06)

11- 16.903 pessoas: Santa Cruz 2 x 0 Sousa (Série D, 15/06)

12- 14.384 pessoas: Santa Cruz 0 x 1 Central (Série D, 29/06)

13- 8.003 pessoas: Santa Cruz 1 x 1 Santa Cruz de Natal (Série D, 13/07)

14- 10.103 pessoas: Santa Cruz 3 x 0 Treze-PB (Série D, 27/07)

15- 35.882 pessoas: Santa Cruz 2 x 1 Sergipe (Série D, 09/08)

16- 42.653 pessoas: Santa Cruz 0 x 0 Altos-PI (Série D, 18/08)

17- 40.505 pessoas: Santa Cruz 1 x 0 América-RN (Série D, 30/08)

18- 40.892 pessoas: Santa Cruz 0 x 0 Maranhão (Série D, 20/09)

