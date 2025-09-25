diariodepernambuco.com.br
Santa Cruz deve atingir marca de meio milhão de torcedores como mandante em 2025

Santa Cruz perto de alcançar marca de meio milhão de torcedores como mandante em 2025

Paulo Mota

Publicado: 25/09/2025 às 09:00

Torcida do Santa Cruz/Rafael Vieira

Torcida do Santa Cruz (Rafael Vieira)

O Santa Cruz está muito próximo de atingir uma marca histórica nesta temporada: a de meio milhão de torcedores como mandante em 2025. Até aqui, a Cobra Coral já levou 465.462 torcedores em 18 partidas disputadas em casa, o que representa uma média de 25.859 pessoas por jogo – tricolores foram protagonistas na conquista do acesso.

Mesmo disputando a Série D do Campeonato Brasileiro, o Tricolor do Arruda tem demonstrado a força de sua apaixonada torcida, que segue comparecendo em peso aos jogos. A expectativa é de que o número simbólico seja superado já na próxima partida como mandante, restando apenas 34.538 torcedores para atingir a marca dos 500 mil.

O recorde de público da temporada até agora foi registrado no empate sem gols com o Altos-PI, no dia 18 de agosto, quando 42.653 torcedores estiveram presentes na Arena Pernambuco. Outros jogos recentes também registraram públicos expressivos, como os confrontos diante do América-RN (40.505) e do Maranhão (40.892). Por outro lado, o menor público do ano aconteceu na partida contra o Santa Cruz de Natal, em 13 de julho, pela Série D, quando 8.003 torcedores compareceram ao Arruda.

O Santa Cruz já ultrapassou a marca de 38 mil ingressos vendidos antecipadamente para a grande final da Série D contra o Barra-SC, que acontece neste sábado (27), às 17h, na Arena de Pernambuco. A torcida tem protagonizado uma forte mobilização, com o objetivo de bater o recorde de público do estádio, atualmente de 45.500 pessoas.

A força da torcida coral tem sido um dos principais pilares do clube na temporada. Mais do que números, a presença maciça dos tricolores foi um fator determinante para empurrar o time em busca do acesso e, agora, na busca pelo título da Quarta Divisão.

Dados do Santa Cruz como mandante em 2025:
Total de jogos: 18
Público total: 465.462 torcedores
Média de público: 25.859 por jogo
Menor público: Santa Cruz x Santa Cruz-RN - 8.003 torcedores
Maior público (até o momento): Santa Cruz x Altos - 42.653 torcedores

Confira públicos do Santa Cruz em 2025:
1- 20.518 pessoas: Santa Cruz 1 x 2 Treze (Nordestão, 04/01)
2- 24.001 pessoas: Santa Cruz 2 x 0 Petrolina (Estadual, 16/01)
3- 26.284 pessoas: Santa Cruz 2 x 0 Afogados (Estadual, 19/01)
4- 19.512 pessoas: Santa Cruz 1 x 0 Retrô (Estadual, 28/01)
5- 27.506 pessoas: Santa Cruz 1 x 0 Sport (Estadual, 01/02)
6- 25.014 pessoas: Santa Cruz 2 x 1 Central (Estadual, 16/02)
7- 30.025 pessoas: Santa Cruz 0 x 1 Sport (Estadual, 15/03)
8- 27.019 pessoas: Santa Cruz 4 x 0 Horizonte (Série D, 27/04)
9- 26.122 pessoas: Santa Cruz 2 x 1 América-RN (Série D, 09/05)
10- 30.025 pessoas: Santa Cruz 3 x 1 Ferroviário (Série D, 01/06)
11- 16.903 pessoas: Santa Cruz 2 x 0 Sousa (Série D, 15/06)
12- 14.384 pessoas: Santa Cruz 0 x 1 Central (Série D, 29/06)
13- 8.003 pessoas: Santa Cruz 1 x 1 Santa Cruz de Natal (Série D, 13/07)
14- 10.103 pessoas: Santa Cruz 3 x 0 Treze-PB (Série D, 27/07)
15- 35.882 pessoas: Santa Cruz 2 x 1 Sergipe (Série D, 09/08)
16- 42.653 pessoas: Santa Cruz 0 x 0 Altos-PI (Série D, 18/08)
17- 40.505 pessoas: Santa Cruz 1 x 0 América-RN (Série D, 30/08)
18- 40.892 pessoas: Santa Cruz 0 x 0 Maranhão (Série D, 20/09)

Torcida do Santa Cruz
