Torcida do Santa Cruz esgota os ingressos visitantes para o jogo de volta da final da Série D
Em poucas horas de vendas, o torcedor do Santa Cruz já esgotou os ingressos para a partida contra o Barra-SC, em Santa Catarina
Publicado: 24/09/2025 às 17:23
Estrutura do Barra-SC (Divulgação / Barra)
Antes mesmo do jogo de ida da final da Série D do Campeonato Brasileiro contra o Barra-SC, a torcida do Santa Cruz já esgotou os ingressos como visitante para a partida de volta da decisão, que acontece no dia 4 de outubro, às 16h, na Arena Barra FC, em Santa Catarina.
Os ingressos tiveram a sua venda iniciada nesta quarta-feira (24) e já foram esgotados no setor de visitantes, com poucas horas de comercialização. Conforme o Regulamento Geral de Competições (RGC) da CBF, a torcida coral teve uma carga de um pouco mais de 500 ingressos disponíveis para o duelo, considerando a capacidade do estádio do Pescador.
Vale lembrar que para o jogo de ida do próximo sábado (27), às 17h, mais de 35 mil tricolores já garantiram presença. A expectativa é que o duelo frente ao Barra-SC bata recorde de público na Arena de Pernambuco.