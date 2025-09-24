Santa Cruz mira novos recordes na Arena Pernambuco em final da Série D

Torcida do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

Com a torcida empolgada e recordes à vista. O jogo de ida da final da Série D, entre Santa Cruz e Barra-SC, marcado para o sábado (27), às 17h, na Arena Pernambuco, promete ser mais do que um duelo pelo título nacional. Empurrado por sua torcida, o Tricolor do Arruda busca quebrar novas marcas de público e arrecadação, reforçando sua força fora de campo.

Após registrar 42.653 torcedores no empate por 1 a 1 com o Altos-PI – maior público da história do clube na Arena Pernambuco – e bater o recorde de R$ 1.464.705 em bilheteria na classificação com o Maranhão, o Santa Cruz quer ir além na grande final. O objetivo coral é conseguir alcançar o recorde da Arena Pernambuco - 45 500 torcedores.

Na manhã desta quarta-feira (24), o Santa Cruz recebeu a liberação para utilizar a capacidade total da Arena Pernambuco na final da Série D, contra o Barra-SC. Uma das medidas para viabilizar a carga máxima foi a alocação dos torcedores visitantes em camarotes, o que permitirá os tricolores de utilizarem toda a arquibancada superior.

A expectativa é que o duelo decisivo contra o Barra-SC não apenas marque a campanha do clube na Série D, mas também consolide a força da torcida coral, que tem demonstrado grande engajamento nesta temporada. Com o clima de decisão e a possibilidade de quebrar novos recordes, o Tricolor reforça seu papel como protagonista na competição.

Recordes à vista: