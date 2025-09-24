Santa Cruz mira novos recordes na Arena Pernambuco em final da Série D
Santa Cruz busca recordes de público e bilheteria na decisão da Série D do Campeonato Brasileiro
Publicado: 24/09/2025 às 17:00
Torcida do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)
Com a torcida empolgada e recordes à vista. O jogo de ida da final da Série D, entre Santa Cruz e Barra-SC, marcado para o sábado (27), às 17h, na Arena Pernambuco, promete ser mais do que um duelo pelo título nacional. Empurrado por sua torcida, o Tricolor do Arruda busca quebrar novas marcas de público e arrecadação, reforçando sua força fora de campo.
Na manhã desta quarta-feira (24), o Santa Cruz recebeu a liberação para utilizar a capacidade total da Arena Pernambuco na final da Série D, contra o Barra-SC. Uma das medidas para viabilizar a carga máxima foi a alocação dos torcedores visitantes em camarotes, o que permitirá os tricolores de utilizarem toda a arquibancada superior.
A expectativa é que o duelo decisivo contra o Barra-SC não apenas marque a campanha do clube na Série D, mas também consolide a força da torcida coral, que tem demonstrado grande engajamento nesta temporada. Com o clima de decisão e a possibilidade de quebrar novos recordes, o Tricolor reforça seu papel como protagonista na competição.
Recordes à vista:
- Santa Cruz 1x1 Altos-PI: 42.653 torcedores - (Maior público do Santa Cruz na Arena Pernambuco)
- Santa Cruz 0x0 Maranhão: R$ 1.464.705 - (Recorde de bilheteria da história do Santa Cruz)
- Sport 0x0 Náutico: 45 500 torcedores - (Recorde de público da Arena Pernambuco)