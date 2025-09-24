Santa Cruz libera carga total de ingressos da Arena Pernambuco para final da Série D

Santa Cruz já vendeu mais de 34 mil entradas e pode igualar recorde de público do estádio neste sábado (27)

Torcida do Santa Cruz na Arena Pernambuco (Evelyn Victoria/SCFC)

O Santa Cruz recebeu, nesta quarta-feira (24), a liberação para utilizar a capacidade total da Arena Pernambuco na final da Série D, contra o Barra-SC. Após reunião com autoridades de segurança e operação do estádio, o Tricolor poderá contar com até 45.500 torcedores nas arquibancadas para a decisão marcada para este sábado (27), às 17h.

A torcida coral já demonstrou seu apoio maciço: mais de 34.700 ingressos foram vendidos antecipadamente, restando cerca de 10.800 disponíveis para compra. A expectativa é de casa cheia e, possivelmente, quebra do recorde de público da Arena, que atualmente pertence ao Sport, com 45.500 pessoas registradas em 2024.

Uma das medidas para viabilizar a carga máxima foi a alocação dos torcedores visitantes em camarotes, o que permitirá ao Santa Cruz utilizar toda a arquibancada superior a favor de sua torcida. A decisão também contou com aval da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e demais órgãos envolvidos na segurança do evento.

Os bilhetes estão disponíveis exclusivamente pela plataforma FutebolCard, com preços promocionais a partir de R$ 25. Para acessar o estádio, os torcedores deverão realizar previamente o cadastro de biometria facial, medida obrigatória conforme a legislação federal vigente. A expectativa é de casa cheia, repetindo os grandes públicos registrados nas fases anteriores da competição.

Carga total liberada para comercialização. Ainda hoje iremos liberar os complementos dos ingressos por setor. — Guilherme Leite (@guilhermecleite) September 24, 2025

O momento vivido pelo Santa Cruz é de retomada dentro e fora de campo. A campanha consistente na Série D e a possibilidade de conquistar um título inédito mobilizaram a torcida, que esgotou mais de 30 mil ingressos em menos de 24 horas após a abertura das vendas.

Caso alcance a lotação máxima, o Santa Cruz pode estabelecer um novo recorde de público na Arena Pernambuco e transformar o estádio em um verdadeiro caldeirão em busca do título.