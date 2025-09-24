Tetracampeão Ricardo Rocha recebe convite para integrar projeto da SAF do Santa Cruz
Ex-zagueiro da Seleção aguarda aprovação do projeto da SAF do Santa Cruz para dar prosseguimento às conversas
Publicado: 24/09/2025 às 12:25
Ricardo Rocha, ex-jogador do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)
Nome forte. Tetracampeão mundial com a Seleção Brasileira em 1994, Ricardo Rocha recebeu convite para atuar como embaixador institucional da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do Santa Cruz. O ex-jogador foi procurado pelos investidores da Cobra Coral Participações S/A, empresa responsável pela proposta de reestruturação do clube.
A ideia inicial é que Ricardo Rocha assuma o papel de embaixador do Santa Cruz, sendo o rosto institucional da nova fase da agremiação. A ideia é aproveitar a visibilidade e o prestígio do ex-atleta para fortalecer a marca do clube.
Torcedor declarado do clube, Ricardo Rocha participou recentemente de uma conversa com o grupo de jogadores corais antes do início do mata-mata da Série D. Na ocasião, o ex-defensor procurou compartilhar sua vivência e tentou tocar o lado emocional da equipe. A presença foi bem recebida e elogiada pelo técnico Marcelo Cabo e pelos jogadores.
Trâmite da SAF
Na última segunda-feira (22), a Comissão Patrimonial do Santa Cruz se reuniu para analisar os termos do quinto aditamento da proposta vinculante da SAF. O parecer final do grupo é aguardado nos próximos dias. A Comissão Fiscal do clube já se posicionou favoravelmente à continuidade do processo.
Com a possível aprovação da SAF, a expectativa é de que Ricardo Rocha tenha sua participação formalizada e passe a representar oficialmente o clube em eventos, campanhas e negociações estratégicas.