Santa Cruz solicita liberação total da Arena Pernambuco para final da Série D

Torcida do Santa Cruz (Divulgação/SCFC)

Com expectativa novamente de casa cheia, o Santa Cruz busca junto às autoridades a liberação da capacidade total da Arena Pernambuco para a grande final da Série D do Campeonato Brasileiro, contra o Barra-SC, marcada para sábado (27). A diretoria do clube terá uma reunião nesta quarta-feira (24) para discutir a ampliação da carga de ingressos, com o objetivo de atingir os 45.500 lugares liberados pelo Corpo de Bombeiros para o estádio.

Atualmente, estão disponíveis cerca de 42.500 ingressos, com o setor norte superior – tradicionalmente reservado à torcida visitante – destinado à torcida tricolor. Os torcedores do Barra-SC serão alocados em alguns camarotes da Arena, o que permite ao Santa Cruz liberar toda a arquibancada superior para a sua torcida. Porém, alguns setores ainda não foram liberados.

Segundo Guilherme Leite, diretor de operações do Santa Cruz, a meta é simples: lotar completamente o estádio e, quem sabe, igualar o recorde do estádio. “Acredito que restam cerca de 10.500 ingressos, o que nos leva a um público aproximado de 42.500 pessoas. Mas vamos tentar, junto às autoridades, liberar a capacidade máxima da Arena. Esse é o nosso objetivo. Se conseguirmos, poderemos igualar o recorde de público permitido pelo Corpo de Bombeiros, que é de 45.500 lugares. Vai depender da torcida chegar junto”, declarou Guilherme Leite, diretor de operações do Santa Cruz, em entrevista ao podcast Cast Coral.

Em menos de 24 horas, a Cobra Coral comercializou mais de 30 mil ingressos para a decisão contra o Barra-SC, demonstrando a força e o engajamento da torcida tricolor. Atualmente, o recorde de público da Arena Pernambuco pertence ao rival Sport, que alcançou a lotação máxima do estádio com um total de 45.500 torcedores em 2024.

O momento vivido pelo Tricolor do Arruda é de retomada da confiança com a torcida. Embalado pela campanha sólida na Série D e com o título inédito da competição ao alcance, o Santa Cruz aposta no apoio em massa da sua apaixonada torcida para fazer da Arena Pernambuco um verdadeiro caldeirão.

