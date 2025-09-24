Dupla de ferro: Santa Cruz aposta em zaga invicta contra o Barra-SC na final da Série D

Eurico e William Alves, zagueiros do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

Dez jogos, nenhuma derrota e apenas três gols sofridos. O Santa Cruz entra em campo neste sábado (27), às 17h, na Arena Pernambuco, para enfrentar o Barra-SC no primeiro jogo da final da Série D. Embalado pela classificação diante do Maranhão na semifinal, o Tricolor do Arruda conta com a força da torcida — mais de 30 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada — e com um importante trunfo dentro de campo: a solidez defensiva da dupla de zaga formada por William Alves e Eurico.

O retrospecto dos dois zagueiros atuando juntos é animador. Em dez partidas com ambos como titulares, o Santa Cruz segue invicto, com quatro vitórias e seis empates, além de ter sofrido apenas três gols. O dado reforça a consistência defensiva da equipe tricolor, especialmente no mata-mata.

Contratado para a disputa da Série D, Eurico foi peça fundamental na campanha coral e participou como titular absoluto das 22 partidas da equipe coral na competição. Já William Alves viveu trajetória distinta: começou a temporada como titular sob o comando de Itamar Schülle, mas perdeu espaço com a chegada de Cabo. No entanto, voltou ao time na fase decisiva, durante o confronto contra o Sergipe, e não saiu mais do time titular desde então.

O adversário na decisão, o Barra-SC, chega com moral após eliminar a Inter de Limeira na semifinal e conquistou o direito de decidir o título em casa por ter a melhor campanha geral da competição. A partida de volta está marcada para o dia 4 de outubro, às 16h, na Arena Barra FC, em Itajaí-SC.

Em caso de empate no placar agregado dos dois confrontos, o campeão será definido em disputa por pênaltis. Não há critério de gol qualificado como visitante. Com uma defesa sólida e o apoio em massa da torcida, o Santa Cruz tenta largar na frente em busca do título inédito da Série D.

