Santa Cruz bate mais de 30 mil ingressos vendidos para final da Série D

Duelo contra o Barra-SC acontece no sábado (27), na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata

Recife, PE, 09/09/2025 - SANTA CRUZ X AMERICA DE NATAL - Na tarde deste sábado (30), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do América de Natal pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Torcida do Santa Cruz (Rafael Vieira)

Na noite desta terça-feira (23), o Santa Cruz divulgou uma nova parcial de ingressos vendidos para a partida de ida da final da Série D. Mais de 30 mil tricolores já estão garantidos para o confronto diante do Barra-SC, no próximo sábado (27), às 17h, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata. A expectativa é de mais uma vez ver o estádio lotado.

A comercialização dos ingressos teve início na manhã desta terça-feira, exclusivamente pela internet, por meio da plataforma FutebolCard, com valores promocionais a partir de R$ 25. Segundo o clube, os preços são válidos apenas para o lote inicial e sofrerão reajuste assim que este se esgotar.

O check-in para os sócios-torcedores foi liberado ainda na noite de segunda-feira (22), às 21h. Para ter acesso ao estádio, será obrigatória a realização do cadastro de biometria facial, exigência imposta pela legislação federal vigente para eventos esportivos.

Confira os valores:

Promocionais

Norte, Sul, Leste e Oeste Superior: R$ 25

Sul Inferior: R$ 30

Norte Inferior: R$ 30

Leste Inferior: R$ 80 (inteira) R$ 40 (inteira)

Oeste Premium: R$ 120 (inteira) R$ 60 (meia-entrada)