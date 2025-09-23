Em primeira parcial, Santa Cruz alcança 23 mil ingressos vendidos para decisão da Série D

Parcial de vendas: Santa Cruz anuncia 23 mil ingressos vendidos para final da Série D contra Barra-SC

Recife, PE, 09/09/2025 - SANTA CRUZ X AMERICA DE NATAL - Na tarde deste sábado (30), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do América de Natal pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Torcida do Santa Cruz (Rafael Vieira)

A força da torcida tricolor voltou a impressionar. Em apenas algumas horas de venda, a torcida do Santa Cruz já garantiu mais de 23 mil ingressos comercializados para a final da Série D, diante do Barra-SC. A partida acontece no sábado (27), na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata. A expectativa é de um caldeirão em busca do título.

Os ingressos estão sendo vendidos exclusivamente pela plataforma FutebolCard, com valores promocionais a partir de R$ 25. De acordo com o clube, os preços são válidos apenas para o lote inicial e sofrerão reajuste assim que este se esgotar. A expectativa é de casa cheia, repetindo os grandes públicos registrados nas fases anteriores da competição.

O check-in para os sócios-torcedores foi liberado ainda na noite da segunda-feira (22), às 21h. Para ter acesso ao estádio, será obrigatória a realização do cadastro de biometria facial, exigência imposta pela legislação federal vigente para eventos esportivos.

Buscando seu segundo título nacional, o Santa Cruz conta novamente com o apoio maciço da torcida tricolor para sair em vantagem no confronto de ida da decisão diante da equipe catarinense.

Confira os valores (promocionais):

Norte, Sul, Leste e Oeste Superior: R$ 25

Sul Inferior: R$ 30

Norte Inferior: R$ 30

Leste Inferior: R$ 80 (inteira) R$ 40 (inteira)

Oeste Premium: R$ 120 (inteira) R$ 60 (meia-entrada)