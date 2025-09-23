diariodepernambuco.com.br
Santa Cruz inicia venda de ingressos para final da Série D contra o Barra-SC

Torcida do Santa Cruz promete lotar a Arena de Pernambuco em busca do título nacional

Paulo Mota

Publicado: 23/09/2025 às 10:44

Recife, PE, 09/09/2025 - SANTA CRUZ X AMERICA DE NATAL - Na tarde deste sábado (30), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do América de Natal pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Torcida do Santa Cruz/Rafael Vieira

Vai lotar! O Santa Cruz deu início, na manhã desta terça-feira (23), à venda de ingressos para o primeiro jogo da final da Série D do Campeonato Brasileiro de 2025. A partida contra o Barra-SC acontece no próximo sábado (27), às 17h, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata.

Os bilhetes estão disponíveis exclusivamente pela plataforma FutebolCard, com preços promocionais a partir de R$ 25. De acordo com o clube, esses valores são limitados e sofrerão reajustes após o fim do lote inicial. A expectativa é de casa cheia, repetindo os grandes públicos registrados nas fases anteriores da competição.

O check-in para os Sócios Corais foi liberado ainda na noite da segunda-feira (22), às 21h. Para acessar o estádio, os torcedores deverão realizar previamente o cadastro de biometria facial, medida obrigatória conforme a legislação federal vigente.

Lutando pelo seu segundo título nacional, o Santa Cruz conta mais uma vez com o apoio em massa da torcida tricolor para sair em vantagem no confronto decisivo diante da equipe catarinense.

Confira os valores (promocionais):

Norte, Sul, Leste e Oeste Superior: R$ 25

Sul Inferior: R$ 30

Norte Inferior: R$ 30

Leste Inferior: R$ 80 (inteira) R$ 40 (inteira)

Oeste Premium: R$ 120 (inteira) R$ 60 (meia-entrada)

 

