Com parceria internacional e estrutura de elite, Barra-SC desafia Santa Cruz na final da Série D

Estrutura do Barra-SC (Léo Piva/CBF)

Adversário do Santa Cruz na final da Série D, o Barra, de Santa Catarina, chama a atenção por muito mais do que sua campanha dentro de campo. Fundado em 2013, o clube é um dos mais jovens da competição, mas se destaca pela estrutura de ponta e um ambicioso projeto internacional que tem transformado sua trajetória no futebol brasileiro.

Representando o tradicional bairro da Barra, em Balneário Camboriú, o clube carrega o apelido de “Pescador”, em referência às origens pesqueiras da região. O que era um time modesto da segunda divisão catarinense até poucos anos atrás, hoje integra uma rede global de clubes ligada à empresa alemã SAP SE, uma das maiores desenvolvedoras de software de gestão empresarial do mundo. O sócio-proprietário da empresa, Dietmar Hopp, também é dono do Hoffenheim, da Bundesliga, e figura na lista da Forbes como um dos homens mais ricos do planeta.

Além do Hoffenheim, fazem parte da rede clubes como o Sarcelles (França), Cincinnati (EUA), Hearts of Oak (Gana) e Académico Viseu (Portugal). O Barra passou a integrar o grupo em 2020, em meio à pandemia, e desde então vive um processo acelerado de crescimento. Em 2021, conquistou o acesso à elite do Campeonato Catarinense, e disputou as semifinais estaduais nas duas últimas edições.

Um dos pilares do projeto é a infraestrutura. O Centro de Treinamento do Pescador, localizado na divisa entre Balneário Camboriú e Itajaí, possui 300 mil metros quadrados. O complexo conta com quatro campos de medidas oficiais, estádio com capacidade para 5,5 mil torcedores, alojamentos, academia, restaurante, departamentos médicos e de performance, além de edifícios administrativos.

A parceria internacional também inclui intercâmbio de jogadores e comissões técnicas. Jovens atletas do Barra têm a oportunidade de atuar ou treinar na Europa, enquanto profissionais estrangeiros, especialmente alemães, vêm ao Brasil para implementar metodologias modernas de treinamento e gestão esportiva.

Dentro de campo, os resultados começaram a aparecer. O Barra fez a melhor campanha geral da Série D, com 14 vitórias, quatro empates e quatro derrotas em 22 jogos — aproveitamento de 69,7%. O time marcou 32 gols e sofreu apenas 13. O principal destaque do elenco é o atacante Renan Barnabé, de 21 anos, ex-Internacional e Botafogo, autor de oito gols na competição.

Em apenas sua segunda participação na Série D, o clube catarinense chega à decisão com um projeto sólido, ousado e com metas claras: estar entre os 40 principais clubes do futebol brasileiro nos próximos dez a quinze anos, com forte foco em formação de atletas e sustentabilidade financeira.

A final contra o Santa Cruz, um dos clubes mais tradicionais do país, representa não só um desafio esportivo, mas também um símbolo da nova ordem que se desenha no futebol brasileiro, onde projetos bem estruturados começam a romper barreiras históricas.

