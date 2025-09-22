Santa Cruz x Barra-SC: CBF divulga datas e horários das finais da Série D; confira

Duelos acontecem no dia 27 de setembro, na Arena de Pernambuco, e no dia 4 de outubro, na Arena Barra FC

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou, nesta segunda-feira (22), os detalhes da grande decisão da Série D do Campeonato Brasileiro 2025. Santa Cruz e Barra-SC disputarão o título em dois jogos.

O confronto de abertura da final será no dia 27 de setembro (sábado), às 17h, na Arena de Pernambuco. Mandante do primeiro duelo, o Santa Cruz chega após eliminar o Maranhão na semifinal e conta com o apoio da torcida coral para largar na frente em busca do troféu.

A partida decisiva acontece em 4 de outubro (sábado), às 16h, na Arena Barra FC, em Itajaí. O Barra garantiu o direito de decidir em casa por ter somado a melhor pontuação geral ao longo da competição. A equipe catarinense chega embalada após superar a Inter de Limeira na semifinal.

Em caso de empate no placar agregado dos dois confrontos, o campeão será definido em cobrança de pênaltis. Não há vantagem de gols fora.