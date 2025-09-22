Técnico do Santa Cruz não garante Galhardo como titular na final da Série D

O técnico Marcelo Cabo não garante o atacante Thiago Galhardo na final da Série D pelo Santa Cruz

São Lourenço da Mata, PE, 18/08/2025 - SANTA CRUZ X ALTOS - Na noite desta segunda-feira(18), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Altos do Piauí pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Jogador do Santa Cruz, Thiago Galhardo ( Rafael Vieira)

Cinco jogos sem marcar, substituído em oito das últimas dez partidas e pressionado pela má fase. O Santa Cruz está na final da Série D, mas a principal dúvida no time para a decisão gira em torno do comando de ataque. Titular absoluto durante toda a campanha, Thiago Galhardo pode perder a vaga na equipe justamente na final contra o Barra-SC.

Em entrevista coletiva após o empate por 0 a 0 com o Maranhão, que garantiu o Tricolor do Arruda na grande decisão da Quarta Divisão, o técnico Marcelo Cabo não assegurou a presença de Galhardo no time titular. O jogador vive um momento de baixa e acumula cinco partidas consecutivas sem marcar gols.

"A gente vai tratar isso internamente, vai analisar o jogo com calma depois. Qualquer parecer meu agora seria precipitado, porque estava vendo o jogo de uma forma muito rápida, à beira do campo. Mas vou tomar a decisão que seja melhor para o Santa Cruz", declarou Marcelo Cabo.

Galhardo marcou apenas uma vez nos últimos dez jogos e foi substituído em oito dessas partidas. Na semifinal contra o Maranhão, o camisa 9 voltou a ser sacado no segundo tempo, dando lugar ao argentino Ariel, que aparece como principal candidato a assumir a vaga no ataque.

A proximidade da final aumenta a pressão por mudanças no setor ofensivo, e a disputa entre Thiago Galhardo e Ariel Nahuelpán promete ser um dos principais temas durante a preparação da equipe coral para o confronto decisivo.

A partida de ida da final da Série D será contra o Barra-SC, em datas ainda a serem confirmadas pela CBF.