Santa Cruz solicita à CBF para que final da Série D contra o Barra-SC seja no sábado (27)
Santa Cruz solicita à CBF para que final da Série D ocorra no próximo sábado (27)
Publicado: 22/09/2025 às 11:04
Jogadores do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)
O Santa Cruz oficializou nesta segunda-feira (22) um pedido à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para que a primeira partida da final da Série D do Campeonato Brasileiro, contra o Barra-SC, seja realizada no próximo sábado, dia 27 de setembro, às 17h, na Arena Pernambuco. O Tricolor do Arruda ainda espera por uma resposta da entidade.
A expectativa é de casa cheia na Arena Pernambuco, que tem sido o palco principal da campanha histórica do Tricolor nesta Série D. Nas fases eliminatórias, o clube contou com o apoio em massa da torcida coral, que mais uma vez promete lotar as arquibancadas.
O jogo de volta está previsto para acontecer na Arena Barra, em Itajaí (SC), casa do Barra, que teve a melhor campanha geral da competição. A expectativa é que a CBF divulgue nesta segunda-feira (22) os dias e horários definidos para as finais.