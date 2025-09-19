Comissão Fiscal do Santa Cruz dá parecer favorável para avanço da SAF

O relatório final e assinado deve ser emitido até a próxima terça-feira (23)

Estádio do Arruda, casa do Santa Cruz (Rafael Vieira/DP Foto)

O Santa Cruz deu mais um passo importante rumo à implantação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Nesta sexta-feira (19), a Comissão Fiscal do clube analisou a documentação referente ao contrato de compra e venda de ações sob unidade produtiva isolada e emitiu parecer favorável para a continuidade do processo.

Em nota oficial, o presidente da comissão, Manoel Junior, informou que todos os membros efetivos se reuniram para avaliar o Contrato de Compra e Venda de Ações, o Compromisso de Investimento e Outras Avenças, além das alterações aplicadas pelo 5° Aditamento ao documento. A análise foi realizada conforme exigência do estatuto tricolor, servindo como etapa prévia às deliberações do Conselho Deliberativo e da Assembleia Geral.

Após a avaliação, o parecer foi considerado positivo. O relatório final e assinado deve ser emitido até a próxima terça-feira (23). Com esse aval, o processo de implantação da SAF segue para a apreciação do Conselho Deliberativo e, posteriormente, para a decisão da Assembleia Geral, que terá a palavra final sobre a transformação do clube em empresa.

Confira nota divulgada pelo Santa Cruz nas redes sociais:



A Comissão Fiscal do Santa Cruz FC, através do presidente Manoel Junior, comunica: neste dia 19/09/2025, a referida comissão reuniu-se com todos os seus membros efetivos para analisar o Contrato de Compra e Venda de Ações sob Unidade Produtiva Isolada, o Compromisso de Investimento e Outras Avenças, bem como as alterações aplicadas pelo 5° Aditamento ao referido contrato.

O material foi submetido a esta Comissão Fiscal em razão de exigência estatutária, como etapa prévia às deliberações do Conselho Deliberativo e da Assembleia Geral. Após a análise da documentação apresentada, o parecer foi considerado favorável, ficando definido que, até terça-feira, 23/09/2025, será emitido o parecer formal e assinado.

