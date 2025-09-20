Arnaldo desabafa após derrota do Náutico na Série C: "Não tem nada perdido"

O lateral do Náutico destacou a falta de eficiência na derrota para a Ponte Preta neste sábado (20)

Náutico x Ponte Preta, em partida nos Aflitos (Gabriel França / CNC)

O Náutico amargou neste sábado (20) mais uma derrota na disputa do quadrangular final da Série C. O Timbu perdeu para a Ponte Preta e se complicou na busca pelo acesso à Segunda Divisão. Foi o segundo revés seguido sofrido no estádio dos Aflitos, o anterior aconteceu na última rodada para o Guarani.

Em entrevista após o jogo, o lateral Arnaldo desabafou sobre mais um resultado negativo do clube alvirrubro. Segundo o defensor, faltou eficiência para a equipe sair em uma situação melhor nos jogos em casa. Arnaldo também demonstrou confiança na sequência da disputa.

“Só um time jogou de novo. É difícil falar depois de mais uma derrota em casa, mas nos dois jogos só um time jogou. Mas o futebol é eficiência, a gente não foi eficiente. É trabalhar que eu ainda acredito e não tem nada perdido”, disse o lateral-direito do Náutico.

