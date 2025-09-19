Torcida do Santa Cruz invade perfil da Reebok em meio a negociação por novo fornecedor esportivo

Camisa do Botafogo, da Reebok (Divulgação/Botafogo)

A torcida do Santa Cruz demonstrou sua força nas redes sociais nesta quinta-feira (18) ao invadir o perfil oficial da Reebok Brasil no Instagram. A mobilização aconteceu após a divulgação de que o clube está em negociações avançadas com a marca norte-americana para ser a nova fornecedora de material esportivo a partir de 2026.

Segundo apuração do GE, o Santa Cruz discute os detalhes finais do contrato com a Reebok, que atualmente é responsável pelos uniformes do Botafogo. A proposta prevê um acordo com duração de três anos.

Na última semana, o presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, confirmou a rescisão antecipada do contrato com a Volt, que estava previsto para se encerrar apenas no fim de 2025. O dirigente afirmou ainda que o clube recebeu três propostas de marcas internacionais para assumir a produção dos uniformes a partir da próxima temporada.

Diante da possibilidade de acerto com a Reebok, torcedores tricolores passaram a comentar em massa em uma publicação da marca nas redes sociais. Em uma das postagens recentes da Reebok Brasil, já são mais de mil comentários, a maioria com mensagens de boas-vindas e pedidos por produtos do clube.

“Bem-vindos ao maior do Nordeste”, escreveu um torcedor. “Pode lançar a primeira coleção. Esgota no primeiro dia”, afirmou outro perfil ligado à torcida coral. “Cadê a camisa do Santa Cruz para vender? Já quero comprar”, comentou um terceiro.

A mobilização virtual visa mostrar o potencial da torcida tricolor e pode influenciar positivamente nas tratativas entre clube e empresa. A definição oficial da nova fornecedora deve ser anunciada nas próximas semanas.

