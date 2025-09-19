Torcida do Santa Cruz ultrapassa 38 mil ingressos vendidos para semifinal da Série D

Recife, PE, 09/09/2025 - SANTA CRUZ X AMERICA DE NATAL - Na tarde deste sábado (30), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do América de Natal pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Torcida do Santa Cruz (Rafael Vieira)

A torcida do Santa Cruz promete fazer a diferença mais uma vez. Em parcial divulgada nesta sexta-feira (19), o clube confirmou a venda de 38.700 ingressos para o jogo decisivo contra o Maranhão, válido pela volta da semifinal da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para este sábado (20), às 19h30, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata.

A mobilização da torcida coral tem sido intensa, tanto nas redes sociais quanto na busca por ingressos, que estão disponíveis exclusivamente pela plataforma FutebolCard. Com a expectativa de um estádio lotado, o Tricolor do Arruda espera transformar a Arena Pernambuco em um caldeirão para buscar a vaga na grande final da competição.

Caminho até a final

Após vencer o jogo de ida em São Luís por 1 a 0, o Santa Cruz entra em campo com a vantagem do empate para garantir a classificação. Já o Maranhão precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão aos pênaltis, ou por dois ou mais gols para avançar no tempo regulamentar.

O Santa Cruz já assegurou o acesso à Série C de 2026, mas agora volta suas atenções para a conquista do título inédito da quarta divisão nacional. A outra semifinal envolve Inter de Limeira-SP e Barra-SC, que disputam a segunda vaga na decisão.

Festa nas arquibancadas

Nas redes sociais, o clube comemorou a expressiva adesão da torcida.“Já somos mais de 38 MIL confirmados para a grande decisão de amanhã contra o Maranhão!”, publicou o perfil oficial do Santa Cruz.